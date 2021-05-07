Психологическое напряжение — гороскоп на 8 мая

26-27 лунные сутки. Сегодня Луна в Овне в непростых отношениях со своим управителем Марсом, что не сулит ни ровного эмоционального фона, ни стабильной удачи в действиях.

Возможны ссоры, травмы, досадные помехи. Не всегда будет давать нужный эффект дипломатия, в том числе, семейная и супружеская. Наиболее конфликтно утро - но даже решив проблему и найдя компромисс, к вечеру не удастся избавиться от психологического напряжения. Кто-то может затаить обиду и вынашивать коварный план мести. Выручат общительность, дружелюбие, хорошая организация дел и чувство юмора (при условии, что оно не задевает ничьих чувств).

Овен

Для Овнов этот день может стартовать с суеты и метаний, с попыток договориться, найти дополнительную информацию или примирить противоположности. Звезды советуют знать меру и вовремя прийти к разумному компромиссу - в противном случае, утренний выброс энергии может «обесточить» вас и создать вокруг атмосферу растущего психологического напряжения, а настроение будет подпорчено на пару дней вперед.

Телец

Сегодня Тельцам лучше воздержаться от активности. Или заранее очертить границы допустимого - например, договориться о правилах игры и возможных отклонениях от курса. Стоит подстраховаться даже в том случае, если вы имеете дело с близкими людьми. В этом помогут регламенты и лимиты, которые вы обычно воспринимаете как ненавистные оковы: именно они не дадут всем игрокам, включая вас, выйти за рамки.

Близнецы

Сегодня Близнецы любопытны и нуждаются в друзьях по интересам, им мало узкого семейного круга и они не прочь включиться в чужую авантюру «на факультативной основе». Им вполне под силу вести сеансы одновременной игры и балансировать между противоположностями. При этом их удачно минуют неприятности, грозящие другим членам группы, благодаря их информированности и наличию связей в разных лагерях.

Рак

Сегодня Раки в непростой и порой двойственной ситуации. Поддержка, которая есть у других людей в аналогичном положении, на них не распространяется, что лишает их точки опоры и увеличивает риск ошибок. Возможно, им придется угождать разным людям или делать нестандартный выбор. Лучше избегать стратегических решений. В отношениях важно не нарушить закон и кодекс чести, например, профессиональной.

Лев

У Львов сегодня все идет удачно и по плану, если они заранее думают о безопасности, не надеясь на друзей и официальные инстанции. Незащищенность тылов заставит их нервничать и снизит возможности. Подстраховка важна, если вы вдали от родных мест. Стоит проверить состояние транспортного средства и бытовой техники, обеспечить себе укрытие, стоянку, охрану, связь с домом и близкими, аварийный сервис.

Дева

Сегодня Девам предстоит пройти через авантюру и мини-кризис. Даже в разгар веселья или приключения им не стоит расслабляться: забавная ситуация в любой момент может стать критичной. Возможен новый поворот в любви или в финансовых делах. Приятная новость: условия игры вам знакомы, а нынешний статус дает вам лишний рычаг влияния. Новость плохая: есть риск поссориться с друзьями или родственниками.

Весы

Сегодня Весам не стоит рассчитывать на идеальный микроклимат в общении, особенно, в деловых и родственных переговорах. Чужая нервозность заразительна: не исключено, что в ответ вы тоже начнете нервно шутить и резко высказываться. Спасут положение официальный договор, четкий регламент, сходство интересов и общее чувство юмора. Если нейтрализована эмоциональная «пена», диалог будет конструктивным.

Скорпион

Для Скорпионов день выдастся хлопотным, суета может растянуться и на завтра. В течение дня ожидаются и смешные, и раздражающие моменты. Придется примирять разные полюса и идти на компромиссы. Возможны разъезды. Достоинства ситуации - возможность отточить ловкость и гарантированное отсутствие скуки. Унывать не даст забавное поведение питомца, интересное общение, необычное стечение обстоятельств.

Стрелец

Сегодня звезды дают Стрельцам энергию для игр и творчества, при этом не оставляют их один на один с искушением «сорваться» и подстраховывают от неприятностей. И все же вы в зоне риска, если утратите душевное равновесие. Важное условие успеха - хладнокровие, умение обуздать страсти и контролировать страх. Не помешают меры предосторожности в любовных делах, в спорте, бизнесе, финансовых операциях.

Козерог

Сегодня почва под ногами Козерогов будет шаткой, в прямом или переносном смысле. Возрастает риск домашних ссор, бытовых и жилищных неурядиц, проблем с машиной, партнерскими правами, совместным владением. Стабилизировать ситуацию поможет прочная материальная база, точный расчет, документ или договороспособность. Нужна осторожность в делах с недвижимостью, от ремонта до съема и купли-продажи.

Водолей

Сегодня задумкам Водолеев норовят помешать побочные обстоятельства. Проблемы может создать техническая неувязка, рабочая и бытовая суета, плохое самочувствие. Есть риск приключений в дороге, дурного обслуживания, ссор с домочадцами или персоналом. Но прогноз все же благоприятен: у большинства Водолеев отличный план, хорошие связи, есть нужные документы, продуманы варианты маршрутов и контактов.

Рыбы

Сегодня в интересах Рыб играть по правилам - особенно, если в дело замешаны деньги или ключевые ресурсы. Звезды советуют действовать официальным путем, не лениться сравнивать варианты, внимательнее оформлять покупки, возвраты и сделки, требовать дополнительных гарантий и проверять документы, включая сертификаты качества. Ошибки могут вести не только к убыткам, но и к конфликтам с близкими людьми.