Самые страстные женщины в гороскопе

Астролог Анна Зорина составила топ самых соблазнительных женщин по знакам зодиака.

12 место — Козерог. «Смотри, но не трогай»

На последнем месте, по мнению Зориной находится женщина-Козерог. Эти женщины привлекательны и манят к себе многих мужчин, но от них самих зачастую веет холодом. «Смотри, но не трогай», — всем видом говорят дамы, родившиеся в период с 22 декабря по 19 января. За их отстраненностью стоит реальное равнодушие, которое приводит в чувства многих мужчин.

11 место — Близнецы. «Загадка для душевнобольных»

Девушки, родившиеся в теплый период с 21 мая по 20 июня — большая загадка для любого мужчины. О том, что на уме у этих воздушных принцесс, не знает никто. Порой и сама представительница этого знака не ведает, что сделает в следующую минуту. Такой неповторимый стиль сводит с ума мужчин с тонкой душевной организацией. Их женщины-Близнецы способны просто уничтожить.

10 место — Водолей. «Мотылек»

В отношениях с женщинами, родившимися в период с 20 января по 19 февраля, нужно быть настороже. Они очень страстные, сгорают дотла, но очень быстро остывают. Выйти замуж такие дамы готовы только за тех, кто по-настоящему готов изменить или завоевать этот мир.

9 место — Овен. «Красивый друг»

Женщины-Овны нравятся мужчинам не только из-за своей притягательной внешности. Они всегда становятся друзьями для мужчин, так как в их чертах характера очень много мужского. Могут даже встать на ворота во время футбольного матч, если хорошо попросить.

8 место — Телец. «Сильная женщина»

Сочетая в себе огромную силу и манящую соблазнительность, эти женщины привлекают к себе внимание мужчин. При этом Тельцы всегда знают, что им нужно, и готовы как отдавать, так и получать свое. На виду она может выглядеть сдержанной и сильной, но по факту влюбиться до беспамятства и сильно зависеть от партнера.

7 место — Рак. «Строгая хозяйка»

Помимо весьма интересной внешности, женщины-Раки очень радеют за домашний уют. С ними ваше гнездышко всегда будет под контролем. Единственный минус — они очень рано взрослеют и в 20 лет вы можете столкнуться с серьезной женщиной, которая будет вас «строить», что понравится далеко не всем.

6 место — Рыбы. «Сомневающийся омут»

Эти женщины часто сомневаются. Именно их неопределенность привлекает. Внешность порой бывает настолько соблазнительной, что мужчина может угодить в этот омут, почувствовав себя хозяином положения, но спустя какое-то время он осознает, что главный тут не он. Именно женщина-Рыбы всегда делает выбор.

5 место — Весы. «Секс, смех и слезы»

Представительницы этого знака легкие на подъем, сексуальные, но при этом сильные и независимые. Удержать такую птичку в клетке вряд ли получится, но с ней всегда найдется, о чем поговорить.

4 место — Стрелец. «Праведный эгоизм»

Женщины, родившиеся в начале зимы (23 ноября — 22 декабря) будут с вами рядом всегда. Она поможет починить автомобиль, пойдет с вами на войну, но при этом никогда не отступит от своих целей. Страстный нрав и неповторимая сексуальность присущи дамам этого знака.

3 место — Лев. «Авантюры и семья»

Замыкает тройку лидеров Лев. Девушки этого знака оказывают на мужчин очень сильное первое впечатление. Сойти с ума очень легко, но дальше вы столкнетесь с несочетаемой страстью Львиц к безумным авантюрам и спокойной жизни.

2 место — Дева. «Ненавязчивый гипноз»

Странность этого знака привлекает полчища мужчин. Она будто сама того не ведая может разбить сердце любому. Для этого ей ничего не нужно. Сидя в стороне, она пожирает взглядом невинного мужчину. При этом ее приземленные желания впоследствии сведут его с ума еще больше.

1 место — Скорпион. «Ядовитая кошка»

Первое место заслуженно достается женщине-Скорпиону. Она может растоптать мужчину и пойти уничтожать следующего. Причем некоторые от этого в восторге. Юмор, изящные движения и «гиперсексапильность» позволяют ей делать все, что она захочет. Ведь она кошка, но с очень острыми коготками.