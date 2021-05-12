Самые страстные женщины в гороскопе

Астролог Анна Зорина составила топ самых соблазнительных женщин по знакам зодиака.
На последнем месте, по мнению Зориной находится женщина-Козерог. Эти женщины привлекательны и манят к себе многих мужчин, но от них самих зачастую веет холодом. «Смотри, но не трогай», — всем видом говорят дамы, родившиеся в период с 22 декабря по 19 января. За их отстраненностью стоит реальное равнодушие, которое приводит в чувства многих мужчин.
Девушки, родившиеся в теплый период с 21 мая по 20 июня — большая загадка для любого мужчины. О том, что на уме у этих воздушных принцесс, не знает никто. Порой и сама представительница этого знака не ведает, что сделает в следующую минуту. Такой неповторимый стиль сводит с ума мужчин с тонкой душевной организацией. Их женщины-Близнецы способны просто уничтожить.
В отношениях с женщинами, родившимися в период с 20 января по 19 февраля, нужно быть настороже. Они очень страстные, сгорают дотла, но очень быстро остывают. Выйти замуж такие дамы готовы только за тех, кто по-настоящему готов изменить или завоевать этот мир.
Женщины-Овны нравятся мужчинам не только из-за своей притягательной внешности. Они всегда становятся друзьями для мужчин, так как в их чертах характера очень много мужского. Могут даже встать на ворота во время футбольного матч, если хорошо попросить.
Сочетая в себе огромную силу и манящую соблазнительность, эти женщины привлекают к себе внимание мужчин. При этом Тельцы всегда знают, что им нужно, и готовы как отдавать, так и получать свое. На виду она может выглядеть сдержанной и сильной, но по факту влюбиться до беспамятства и сильно зависеть от партнера.
Помимо весьма интересной внешности, женщины-Раки очень радеют за домашний уют. С ними ваше гнездышко всегда будет под контролем. Единственный минус — они очень рано взрослеют и в 20 лет вы можете столкнуться с серьезной женщиной, которая будет вас «строить», что понравится далеко не всем.
Эти женщины часто сомневаются. Именно их неопределенность привлекает. Внешность порой бывает настолько соблазнительной, что мужчина может угодить в этот омут, почувствовав себя хозяином положения, но спустя какое-то время он осознает, что главный тут не он. Именно женщина-Рыбы всегда делает выбор.
Представительницы этого знака легкие на подъем, сексуальные, но при этом сильные и независимые. Удержать такую птичку в клетке вряд ли получится, но с ней всегда найдется, о чем поговорить.
Женщины, родившиеся в начале зимы (23 ноября — 22 декабря) будут с вами рядом всегда. Она поможет починить автомобиль, пойдет с вами на войну, но при этом никогда не отступит от своих целей. Страстный нрав и неповторимая сексуальность присущи дамам этого знака.
Замыкает тройку лидеров Лев. Девушки этого знака оказывают на мужчин очень сильное первое впечатление. Сойти с ума очень легко, но дальше вы столкнетесь с несочетаемой страстью Львиц к безумным авантюрам и спокойной жизни.
Странность этого знака привлекает полчища мужчин. Она будто сама того не ведая может разбить сердце любому. Для этого ей ничего не нужно. Сидя в стороне, она пожирает взглядом невинного мужчину. При этом ее приземленные желания впоследствии сведут его с ума еще больше.
Первое место заслуженно достается женщине-Скорпиону. Она может растоптать мужчину и пойти уничтожать следующего. Причем некоторые от этого в восторге. Юмор, изящные движения и «гиперсексапильность» позволяют ей делать все, что она захочет. Ведь она кошка, но с очень острыми коготками.
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