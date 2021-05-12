Принять предложения или гнуть свою линию — финансовый гороскоп на 13 мая

Сегодня лучше не принимать даже самые лакомые предложения — есть риск не справиться.
Овны в этот день могут не успеть завершить некоторые запланированные дела. Старайтесь в начале дня составить себе четкий план действий и не теряйте рабочее время на посторонние дела. Также могут произойти задержки с поступлением финансовых средств в счет оплаты за выполненную работу. На конец рабочего дня и на вечер лучше не планировать проведение деловых встреч.
Тельцам в этот день не рекомендуется заниматься переговорами и подписывать документы, имеющие юридическую силу. Деловые встречи и контакты могут неожиданно срываться или проходить по невыгодному для вас сценарию. Это не лучший день для торговцев и водителей транспортных средств. В конце дня воздержитесь от работы в составе коллектива или группы.
У Близнецов не лучший день для неофициальной подработки, выполнения частных заказов. Если вам такие заказы поступят, то обязательно берите предоплату – возрастет вероятность необязательности и финансовой несостоятельности клиентов. Вторая половина дня неблагоприятна для карьеры и контактов с начальством. Старайтесь строго исполнять все приказы и распоряжения начальства.
Раки в этот день могут почувствовать усиление эмоциональных реакций на мелкие раздражители. Вас могут вывести из состояния равновесия факты неисполнения обязательств или случаи коллективной безответственности. При составлении бизнес-плана могут возникнуть осложнения из-за отсутствия необходимой информации. Вторая половина дня может быть связана с проверками вашей работы.
У Львов этот день может быть связан с неожиданными помехами на пути к реализации поставленных целей. Особенно отчетливо эта тенденция может проявиться во второй половине дня. Не исключены технические сбои или случаи мелкого производственного травматизма. Будьте готовы к неожиданностям при работе с финансами. Например, может произойти задержка с поступлением денег на ваши банковские счета.
Девы, проходящие профессиональное обучение, сегодня могут столкнуться со случаями затруднений при усвоении учебного материала. В профессиональной деятельности может отсутствовать взаимопонимание с некоторыми коллегами, что негативно отразится на результатах работы. Не следует браться за выполнение слишком сложной работы – вашей квалификации может оказаться недостаточно.
Весам в этот день рекомендуется не предпринимать никаких действий, ведущих к изменениям в профессиональном положении или статусе. Если в вашей трудовой организации идут пертурбации, то это может затронуть и ваше положение. Не лучшее время для прохождения переаттестации. Старайтесь без крайней производственной необходимости не пересекаться с начальством.
Скорпионам рекомендуется воздерживаться от активизации делового партнерского сотрудничества. Если ваша работа связана с обслуживанием клиентов, то старайтесь проявлять максимум терпения и дипломатического такта. Не исключены случаи нарушения договорных обязательств. Идите на максимально возможные уступки при возникновении конфликтных ситуаций с клиентами.
Непросто складывается этот день для Стрельцов, работающих с техникой и механизмами, занимающихся выявлением и устранением технических неполадок. Дело в том, что сегодня вы можете столкнуться со случаями скрытых технических дефектов, которые нелегко отыскать и еще труднее устранить. Тоже самое относится к тем, кто в своей работе использует компьютерную технику.
У Козерогов в первой половине дня усилится нестабильность в деловых контактах. Вы не сможете быть уверенными в надежности поведения деловых партнеров и в выполнении ими взятых на себя обязательств. Во второй половине дня может возникнуть недопонимание с коллегами по трудовому коллективу. При любой ситуации старайтесь удержать себя от высказывания критических замечаний в адрес коллег.
Водолеям в этот день рекомендуется браться за несложную работу без жестких сроков её исполнения. Особенность этого дня в том, что на завершающей фазе работы вы можете столкнуться с осложнениями, и многое придется заново переделывать. Воздержитесь от заключения спекулятивных сделок к концу дня. Например, следует подождать с обменом валюты.
У Рыб этот день складывается неблагоприятно для работы с документами и с информационными потоками. Также могут возникнуть недоразумения при выполнении торговых операций. Особенно это относится ко второй половине дня. В учебе тоже могут возникать осложнения, как при усвоении учебного материала, так и в отношениях с преподавателями.
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