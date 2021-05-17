В какие дни не стоит садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 17 по 23 мая.

Понедельник умеренно благоприятный для вождения день. Ситуация изменится во вторник, когда на небе к вечеру будет « гроза» , которая может проверять на прочность слабые узлы транспортных средств — будьте внимательны к нехарактерным звукам механики, проверьте масло, тормозную систему.

В среду остатки небесной бури могут создавать неудобства на дорогах, особенно из-за переоценки возможностей своей машины — риск в этот день неоправдан.

Четверг и пятница благоволят коротким поездкам, по хозяйственным делам, а также для ухода за чистотой внутри и снаружи вашей машины.

Суббота и воскресенье благоволят езде на любые расстояния, как с целью работы, так и отдыха, развлечений.