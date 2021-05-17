В какие дни не стоит садиться за руль

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 17 по 23 мая.
В среду остатки небесной бури могут создавать неудобства на дорогах, особенно из-за переоценки возможностей своей машины — риск в этот день неоправдан.
6-7 лунные сутки. Сегодня мы будем драматизировать на пустом месте, эмоционально хлопать дверьми и плести интриги. Работа и какие-либо рутинные дела в...
7-8 лунные сутки. Сегодня даже в творческой работе есть стандарты и системные ограничения. Нужны правила в играх, дисциплина в учебе, фрилансе. Но...
Венера всю неделю в Близнецах. Это предвещает легкую и суетливую атмосферу в личной жизни. Сейчас хорошо знакомиться — люди будут легко идти...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...
Венера в Близнецах на этой неделе покажет вам, что материальные ценности — не главное. Что важнее их — люди, общение, знакомые, контакты с окружающим...