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Прирожденные преступники по знаку зодиака

21 мая 2021ГороскопыЭкспресс газета

Темная сторона есть у каждого человека. То, как она проявится в жизни, во многом зависит от знака зодиака, считают астрологи.

Прирожденные преступники по знаку зодиака
Фото: depositphotos

ФБР даже составило свой рейтинг самых опасных преступников по гороскопу. Оказывается, большинство людей склонны к противоправным действиям по своей природе, хотя на первый взгляд производят впечатление очень приятных людей.

Рак

Тихие семейные Раки на самом деле лидируют по числу серьезных, изощренных преступлений. Людей, рожденных под этим знаком зодиака, лучше не злить, поскольку они склонны к вспышкам ярости и в гневе страшны, а еще очень ревнивы. Из-за эмоциональной нестабильности Раки способны на убийство. Вдохновитель испанской инквизиции Фердинанд II был по гороскопу Раком.

Скорпион

Скорпионы, в принципе, не скрывают своего склочного и вспыльчивого характера. Они склонны к насилию, всегда готовы ввязаться в драку, поскольку все проблемы привыкли решать кулаками. Скорпионом был известный убийца-каннибал Николай Джумагалиев, жестоко растерзавший около 50 женщин.

Стрелец

Стрельцы привыкли действовать с размахом. По данным статистики, массовые убийства или многомиллионные аферы проворачивают как раз они. Представители этого знака — жестокие и властные люди. Самый известный преступник-Стрелец — Теодор Роберт Банди, который признался в убийстве более 30 молодых женщин и девочек.

Телец

Тельцы. Под этим знаком родился Адольф Гитлер, но он, скорее, был печальным исключением. К убийствам, жестокости представители этого знака в большинстве своем не склонны, а вот финансовые махинации и мошенничество — их конек.

Овен

Овны становятся преступниками в результате своего взрывного характера. Во время вспышек ярости они могут сотворить с обидчиком страшное, поскольку в таком состоянии совершенно не способны себя контролировать. Под знаком Овна рождались многие кровавые правители государств. К примеру, среди них король Бельгии Леопольд II и королева Франции Екатерина Медичи.

Козерог

Козероги очень педантичны, рациональны и предусмотрительны. Среди них совсем немного преступников, но зато все они крайне избирательны и продуманны. Если Козерог и берется за дело, то остановить его уже практически невозможно. Таким был индонезийский серийный убийца Ахмад Сураджи, который расправился с полусотней женщин.

Рыбы

Рыбы со стороны выглядят очень романтичными, воздушными и нежными созданиями, которые живут в мечтах и фантазиях. Такой характер и делает их склонными ко всем видам зависимостей — алкогольной, наркотической, сексуальной. В состоянии измененного сознания эти люди способны на самые жестокие убийства. К примеру, русская помещица Дарья Салтыкова, которая годами убивала и мучила своих крепостных крестьян, как раз родилась под этим знаком.

Дева

Девы не жаждут крови, но ради богатства и того, чтобы провернуть задуманную аферу, способны расправиться с любым. Расследовать уголовные дела, в которых замешаны Девы, довольно сложно, поскольку эти люди очень педантичны и виртуозно заметают следы. Этот знак «прославил» известный своей жестокостью русский царь Иван Грозный.

Весы

Весов не стоит опасаться, особенно, если их ничего не раздражает. Они не вынашивают в своей голове мошеннические схемы и планы убийств. Но в гневе Весы по-настоящему страшны, их злость напоминает извержение вулкана. Достаточно вспомнить печально известного Андрея Чикатило, который даже не мог вспомнить, скольких людей он убил.

Лев

Львы готовы пойти на все, чтобы получить славу, признание и выглядеть настоящими царями. Кроме того, целеустремленность — их главное качество, которое подкрепляет намерение стереть в порошок каждого, кто попытается помешать им добиться своей цели. Среди представителей этого знака немало преступниц. К примеру, венгерская графиня Елизавета Батори погубила сотни юных девушек, а еще принимала ванны из крови девственниц, чтобы как можно дольше оставаться молодой и красивой.

Водолей

Водолеи обладают очень устойчивой психикой и высокой самооценкой. Их практически невозможно заставить нарушить какой-то закон, а тем более убить человека. Однако, обладая властью, они могут расправиться с теми, кто не соблюдает правил. К примеру, рожденная под созвездием Водолея королева Англии Мария I массово сжигала протестантов на кострах.

Близнецы

Самый безобидный знак зодиака, по мнению специалистов из ФБР, — Близнецы. Это вовсе не значит, что Близнецы так хорошо воспитаны и порядочны. Внутри себя они вполне могут желать кому-то смерти и даже в красках представлять, как расправятся с обидчиком, но сделать это наяву вряд ли смогут из-за врожденной нерешительности. Но, как и всегда, есть исключения — серийный убийца Питер Сатклифф, который подражал Джеку-Потрошителю.

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