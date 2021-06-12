Наслаждаемся моментом — любовный гороскоп на 13 июня

Сегодня стоит расслабиться и отдаться чувствам.

Овен

Обстоятельства этого дня не позволяют Овнам действовать так, как им хочется. Их любовная инициатива заблокирована. Их ум будоражат креативные идеи, но судьба мешает им стартовать в желаемом направлении. Утром звездам нечем их порадовать, ситуация начнет меняться лишь ближе к ночи.

Телец

Первая половина дня понравится Тельцам, желающим сохранить все как есть, они будут жить под девизом «остановись, приятное мгновенье» и мечтать о счастливом будущем. Вечер взбодрит Тельцов, которые уже насладились спокойствием и жаждут приключений: новые инициативы партнера не дадут им соскучиться.

Близнецы

Утром влюбленных Близнецов вряд ли потянет на долгие разговоры, веселый флирт или новые приключения. Все, что им будет нужно от любимого человека - это сочувствие и забота. Некоторые Близнецы способны впасть в состояние, близкое к унынию и хандре. Неудачный настрой начнет развеиваться ближе к ночи.

Рак

В этот день влюбленные Раки сверхчувствительны, эмоционально пластичны и это не всегда идет им на пользу. Они могут слишком остро воспринимать знакомые приступы плохого настроения своего партнера или виртуозно подстраиваться под его дурные привычки, возрождая тенденцию к негативной созависимости.

Лев

В этот день влюбленные Львы способны забыть про свои королевские замашки и вплоть до вечера скромно держаться в тени. Но тот, кто решил, что они проявили робость и сдали позиции, сильно ошибается. Накопив достаточное количество сил, к ночи Львы покажут себя (особенно представители сильного пола).

Дева

Сегодня на Дев может накатить любовная ностальгия. Звезды подсказывают, что сейчас в ней нет ничего плохого, и советуют не стесняться своей неожиданной сентиментальности: скорее всего, в глазах партнера способность тонко чувствовать и с нежностью помнить далекое прошлое будет плюсом, а не минусом.

Весы

Если Весы недовольны микроклиматом в отношениях, им придется смириться: до вечера вряд ли что-то изменится. В конце дня оздоровить обстановку вам поможет неожиданное приключение, но вначале оцените свои возможности и взвесьте все «за» и «против»: не исключено, что вам будет выгоднее отказаться.

Скорпион

Пока не настал вечер, влюбленные Скорпионы могут расслабиться и позволить себе быть пассивными утонченными романтиками. Многие Скорпионы будут склонны окунуться в прошлое. А вот в конце дня им лучше взбодриться: любовь начнет выражаться не через эмоции, а через действие, причем яркое и креативное.

Стрелец

Сегодня влюбленные Стрельцы остаются рабами своих чувств и тщетно пытаются вырваться из плена переживаний на свободу. Звезды говорят, что главное - дождаться вечера: в конце дня вполне возможен новый неожиданный поворот событий, который поможет развеяться, снимет зависимость или вылечит хандру.

Козерог

В этот день между Козерогами и их партнерами может царить гармония или идти невидимая война. Обе стороны интуитивно считывают тайные мотивы друг друга, но интуиция Козерога часто в разы острее и тоньше. Свободным Козерогам звезды не советуют очертя голову бросаться в любовные приключения вечером.

Водолей

В личной жизни Водолеев сегодня мало нового и им может стать скучно. Если в любви вам не хватает ярких эмоций, дождитесь вечера: вероятно, вас не просто пригласят на свидание, а вызовут на бой или игру. Подумайте перед тем, как соглашаться: ваших ресурсов для означенного сражения может не хватить.

Рыбы

Влюбленные Рыбы могут расслабиться и наслаждаться моментом вплоть до вечера: возможно, судьба не сделает им новых щедрых подарков, но и не отнимет у них того, что уже подарила. Однако в конце дня любовная гармония будет чем-то нарушена. Совет звезд: не тяните до ночи и завершайте свидание вовремя.