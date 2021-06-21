Опасные для вождения автомобиля дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 21 по 27 июня.
11-12 лунные сутки. Летнее солнцестояние подталкивает нас в сторону семейного гнездышка и заставляет подарить свой день близким и любимым. Поэтому не...
12-13 лунные сутки. Луна в Скорпионе «за» гедонизм и тягу к удовольствиям. Поэтому даем зеленый свет желаниям и прихотям. Можно лениться весь день,...
В начале недели будет действовать романтичный, красивый трин Венеры и Нептуна. Он создаст идеализированную атмосферу. Если присмотреться к любовным...
Для многих людей июнь очень богат на любовные события. Однако отношения, которые были уже начаты ранее, будут иметь тенденцию развиваться очень...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...