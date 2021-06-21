Опасные для вождения автомобиля дни

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 21 по 27 июня.

Понедельник имеет признаки напряжения для автолюбителей, но это хороший день для диагностики авто. Вторник создаст на дорогах более предсказуемую обстановку, он же подходит для мелких ремонтов.

Среда и четверг — отличные дни для дальних и ближних поездок, чуть выше нормы вероятность пропустить и не заметить какие-либо предупреждающие знаки на дороге. Пятница — благоприятный день для вождения, перевозок товаров или пассажиров.

Суббота и воскресенье — дни с повышенными рисками для вождения, хорошо что это выходные, когда движение не столь интенсивное. Тем не менее, имеет смысл выбирать маршруты попроще, уделить время машине, проверить масло, другие жидкости, заменить детали, которые на грани износа.