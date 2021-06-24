Взрыв ярких эмоций — любовный гороскоп на 25 июня

Сегодня день впечатлений, романтики и любви.

Овен

Сегодня в личных отношениях Овнов может случиться заминка, возможна ситуация выбора. Нехватка уверенности, знакомый недостаток в поведении партнера или другое обстоятельство могут подпортить Овнам настроение - а это, в свою очередь, не лучшим образом отразится на их внешности и привлекательности.

Телец

Сегодня Тельцы наслаждаются гармонией в любви на знакомых условиях. Резких перемен можно не ждать, и это к лучшему, не все Тельцы готовы к очередной встряске и революционной ситуации. Не стоит отказываться от идеи свидания в теплой «ламповой» атмосфере: не исключено, что вскоре ситуация изменится.

Близнецы

Сегодня влюбленные Близнецы склонны сгущать краски (особенно, если что-то напомнило им о прежнем опыте). В зависимости от личной «болевой точки», их внимание будет сконцентрировано на психологической, материальной или интимной стороне отношений. Свободным Близнецам лучше избегать новых знакомств.

Рак

В эмоциональной палитре этого дня для Раков найдутся и теплые приятные краски, и знакомые настораживающие оттенки. Полное слияние вряд ли окажется благом, если партнеры взаимно привередливы, злопамятны и склонны к манипуляциям. Важно быть друзьями, избегать обидных шуток и двусмысленных намеков.

Лев

Сегодня влюбленные Львы могут позволить себе не так много, как им хотелось бы. Обстоятельства не позволят им проявить веселый нрав, креативный дух, энергию и страстность - либо предоставят для этого слишком скромное поле. Если нет особых причин для встречи, звезды советуют повременить со свиданием.

Дева

Сегодня что-то напомнит Девам о непростых страницах их любовной биографии. Возможно, причиной станет финал текущего романа (или логическое завершение его этапа). Романтичные, обнадеживающие и забавные параллели с прошлым могут соседствовать с неприятными аналогиями. Важно сделать честные выводы.

Весы

Сегодня Весы не в лучшей форме и могут предстать перед любимым человеком не в самом благоприятном свете. В дружных парах возможна минута усталости от быта или других жизненных реалий. Свободным Весам лучше не ходить на свидания: сразить потенциального избранника своим обаянием им вряд ли удастся.

Скорпион

Сегодня Скорпионы зависят от своего настроения, а оно может быть несколько мрачным. Несмотря на благоприятное развитие романа и нужное стечение обстоятельств, многие Скорпионы найдут повод для недовольства, цинизма или черного юмора. Впрочем, это неважно, если партнер привык к таким особенностям.

Стрелец

Сегодня Стрельцам сложно оставаться романтиками, обстоятельства так и норовят лишить их последних иллюзий в делах сердечных. Звезды советуют пройти этот период с достоинством и не падать духом: через пару дней жизнь снова заиграет яркими красками - или, как минимум, появится «свет в конце туннеля».

Козерог

Сегодня на любовные успехи Козерогов влияет их настрой, а он, как назло, написан у них на лице. Им стоит критичнее оглядеть себя в зеркале, прежде чем идти на свидание: загнанные внутрь эмоции могут оживить или «убить» их имидж. Не стоит делать своей визитной карточкой скептицизм или мизантропию.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи склонны смотреть на мир мрачно. Возможно, это не будет иметь прямого отношения к их личной жизни, но им вряд ли удастся скрыть свое настроение от близкого человека. Если он или она излишне впечатлительны, то вполне могут принять временное уныние Водолея на свой счет.

Рыбы

Рыбам звезды не советуют пропускать удачные моменты для свиданий: не стоит откладывать на завтра встречу, которая может состояться сегодня. Это особенно важно, если впереди наметилась заминка или разлука: чем больше приятных впечатлений свяжет вас с любимым человеком, тем прочнее будет ваша связь.