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Астролог рассказал, как ухаживать за огородом на этой неделе

28 июня 2021ГороскопыРуслан Суси

Наш астролог подсказал, что сажать, а что собирать на этой неделе.

Астролог рассказал, как ухаживать за огородом
Фото: depositphotos

Утро понедельника благоприятно для сбора плодов, удаления сорняков, а вечер—для посадки корнеплодов, а также кустов и деревьев, цель которых — укрепить почву, украсить парк.

Вторник и среда— хорошие дни для посадок практически всего, есть только один нюанс — урожай может быть повреждён излишней влажностью, обратите внимание на такие низкие или болотистые участки.
Четверг и пятница благоволят посадкам приправ, лука, корнеплодов, особенно редиски. Это хорошее время оборудовать место для очага, костра. В эти дни, однако, выше среднего уровня риски возгораний, порезов острыми предметами.
Суббота и воскресенье — хорошие дни для работы на земле, для взрыхления почвы, посадки корнеплодов, а также новых и необычных растений на вашем участке.
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