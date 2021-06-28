Астролог рассказал, как ухаживать за огородом

Наш астролог подсказал, что сажать, а что собирать на этой неделе.

Утро понедельника благоприятно для сбора плодов, удаления сорняков, а вечер—для посадки корнеплодов, а также кустов и деревьев, цель которых — укрепить почву, украсить парк.

Вторник и среда— хорошие дни для посадок практически всего, есть только один нюанс — урожай может быть повреждён излишней влажностью, обратите внимание на такие низкие или болотистые участки.

Четверг и пятница благоволят посадкам приправ, лука, корнеплодов, особенно редиски. Это хорошее время оборудовать место для очага, костра. В эти дни, однако, выше среднего уровня риски возгораний, порезов острыми предметами.

Суббота и воскресенье — хорошие дни для работы на земле, для взрыхления почвы, посадки корнеплодов, а также новых и необычных растений на вашем участке.