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Как звезды помогли красотке из «‎Лицея»‎ разбогатеть и стать счастливой

2 июля 2021ГороскопыРуслан Суси

Как можно объяснить поворот судьбы Изольды Ишханишвили, в результате которого она оставила сцену и вступила в удачный брак?

Как звезды помогли красотке из «‎Лицея»‎ разбогатеть и стать счастливой
Фото: new-magazine

В моем распоряжении имеется только космограмма рождения, но этого достаточно, чтобы создать первое впечатление, уловить особенность этой даты рождения.

На мой взгляд главный фактор, конечно, — ситуация в знаке Весов, который связан со сферой брака и символизирует всё, что происходит внутри и вокруг брачного союза. И там мы обнаруживает Восходящий Узел Луны, который указывает на путь раскрытия личности, путь духовного прогресса человека, эта точка, где Космос помогает человеку всегда и постоянно.

И вот этот замечательный элемент космограммы находился в эту дату вблизи двух счастливых и влиятельных звёзд — Спики и Арктура. Это создало все необходимые обстоятельства для брака, позволило встретить человека, отведённого самой судьбой.

В год встречи (2010) Солнце сформировало благоприятный аспект, ровно 120°, к Спике и Арктуру и звёзды сошлись наилучшим образом.

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