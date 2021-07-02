Как звезды помогли красотке из «‎Лицея»‎ разбогатеть и стать счастливой

Как можно объяснить поворот судьбы Изольды Ишханишвили, в результате которого она оставила сцену и вступила в удачный брак?
В моем распоряжении имеется только космограмма рождения, но этого достаточно, чтобы создать первое впечатление, уловить особенность этой даты рождения.
На мой взгляд главный фактор, конечно, — ситуация в знаке Весов, который связан со сферой брака и символизирует всё, что происходит внутри и вокруг брачного союза. И там мы обнаруживает Восходящий Узел Луны, который указывает на путь раскрытия личности, путь духовного прогресса человека, эта точка, где Космос помогает человеку всегда и постоянно.
И вот этот замечательный элемент космограммы находился в эту дату вблизи двух счастливых и влиятельных звёзд — Спики и Арктура. Это создало все необходимые обстоятельства для брака, позволило встретить человека, отведённого самой судьбой.
В год встречи (2010) Солнце сформировало благоприятный аспект, ровно 120°, к Спике и Арктуру и звёзды сошлись наилучшим образом.
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