Когда не стоит садиться за руль на этой неделе

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 5 по 11 июля.

Понедельник имеет признаки возможных задержек в пути, пробок, много дел можно будет решить через средства связи, некоторые поездки могут быть перенесены.

Вторник и среда оживят бизнес через транспорт, поездки будут полезными, во вторник есть риски ДТП из-за сложных маневров в неудобных для этого местах.

Четверг, пятница и суббота — благоприятные дни для поездок с коммерческими целями, а также к родственникам и по семейным вопросам. В пятницу желательно оставлять себе законное время для отдыха, весь день за рулём может вас серьёзно утомить.

Воскресенье а целом настроено по-доброму к водителям, поездки с целью бизнеса и отдыха удадутся, исключение — поздний вечер воскресенья, когда риск ошибок на дороге выше среднего уровня.