Когда не стоит садиться за руль на этой неделе

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 5 по 11 июля.
25-26 лунные сутки. Луна в болтливых Близнецах развяжет нам язык и заставит общаться со всеми налево и направо. Только стоит быть осторожнее – кто-то...
26-27 лунные сутки. Отличная новость – сегодня удача следует за нами по пятам. Успех настигнет даже в самых сложных делах. Поэтому с самого утра...
Неделя обещает быть сложной. От любви все будут ждать, чтобы все сверкало и переливалось, чтобы свидания были крышесносными, а ухаживания —...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...