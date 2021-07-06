Тест: кто вы по знаку зодиака на самом деле

Всего 8 вопросов и вы узнаете свой истинный знак зодиака.

Чувствуете, что "ваш" знак зодиака не полностью соответствует чертам вашего характера?

Возможно, это действительно так.

Проверьте, какой знак зодиака отражает вашу суть лучше всего.

Если результат теста не совпадает с вашим знаком зодиака, причиной этому может быть то, что на ваш характер влияет не только положение Солнца в момент вашего рождения, но и другие причины.