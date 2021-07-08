Астролог перечислил самые жаркие дни лета

Жаркая погода не собирается сдаваться — высокая температура будет стоять весь июль.
Жаркий июль 2021 года в Москве и в европейской части России частично можно объяснить особенностью текущего гороскопа на летнее солнцестояние, который активизирует влияние тёплого знака Льва, в который попал, кроме того, горячий Марс.
Могут быть рекордные температуры после входа Солнца в знак Льва с 23 июля по 1 августа значительно повышен риск масштабных пожаров.
Тем не менее, будут и влажные дни. Предполагаю, что в районе 13-15 июля ветер подгонит облаков, которые соберутся с силами и организуют дожди.
А в августе между 1 и 7 числами погода может преподнести сюрпризы уже совершенно другого толка. Не удивлюсь внезапным смерчам, ураганам, грозам с сильным ветром.
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