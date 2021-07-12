Какие дни не подходят для вождения автомобиля

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 12 по 18 июля.
В четверг ночью и утром повышены риски ДТП, особенно в случае тумана, дождя. Пятница и суббота — хорошее время для поездок как по работе, так и с целью отдыха и развлечений.
2-3 лунные сутки. Луна во Льве толкает нас в сторону зрелищности и накаляет чувства до предела. Поэтому сегодня стоит быть активным, позитивным и...
3-4 лунные сутки. Даем отпор суете! Сегодня выбираем комфортный для нас темп и не соглашаемся на ускорение. Даже если очень захочется. Днем Луна в...
Мы дождались идеальной для летних романтических приключений недели! Все, кто хотел отправиться с любимым человеком на отдых, сыграть красивую...
Для сферы отношений июль будет более благоприятным, чем для деловой сферы. Однако, если вы задумываетесь о свадьбе или начале совместного проживания,...
Любовь в нашей жизни чаще всего стоит на первом месте. Каждый из нас стремится найти себе подходящую пару и, встретив интересного человека, мы...