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Какие дни не подходят для вождения автомобиля

12 июля 2021ГороскопыРуслан Суси

Наш астролог рассказал, какие проблемы поджидают водителей на дорогах с 12 по 18 июля.

Какие дни не подходят для вождения автомобиля
Фото: depositphotos
Понедельник — день хороший, есть только один момент: вас могут отвлечь от дороги посторонние люди, нечто необычное, а это может привести к вреду для машины.
Вторник — устойчиво благоприятный день для водителей. Среда — отличный день для диагностики авто, ремонтов электроники и для вождения тоже.

В четверг ночью и утром повышены риски ДТП, особенно в случае тумана, дождя. Пятница и суббота — хорошее время для поездок как по работе, так и с целью отдыха и развлечений.

Воскресенье подходит для спокойной езды по знакомым маршрутам, для чистки салона, замены расходных запчастей.
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