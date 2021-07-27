Требуем деньги — финансовый гороскоп на 28 июля

Очень важно сегодня получать выгоду от каждого своего дела.

Овен

Овнам рекомендуется ставить перед собой задачу непременно доводить начатые дела до полного логического завершения. Если утром вы столкнетесь с осложнениями и препятствиями, то во второй половине дня работа пойдет стабильнее. Удачно складываются отношения с коллегами. Прилагайте усилия к тому, чтобы повысить уровень профессионального мастерства при работе с имеющимися в вашем распоряжении техническими средствами и инструментами.

Телец

Тельцам в начале дня, возможно, придется столкнуться с препятствиями в виде нарушения договоренностей и ухудшения условий на рабочем месте. Однако вторая половина дня позволит вам успешно преодолеть все сложные моменты. Успешно пойдут торговля, контакты, поездки. Хорошо заниматься укреплением и расширением деловых связей.

Близнецы

Близнецам рекомендуется сосредоточиться на тех делах, которые сулят высокую оплату. Отдавайте предпочтение наиболее денежной работе – сейчас у вас хороший шанс для роста доходов. Принимаемые вами финансовые решения могут оказаться вполне взвешенными. Особенно хорошо делать покупки. Однако это не лучшее время для развития деловых связей и аналитической работы с документами.

Рак

Раки могут преуспеть в тех делах, инициаторами которых были они сами. Например, это касается установления деловых связей. Если вы проявите инициативу и пригласите на деловую встречу интересующего вас человека, то такая встреча пройдет успешно. Звезды советуют экономнее расходовать деньги. Сейчас важно сохранить имеющиеся финансовые ресурсы от растраты.

Лев

Львам в этот день рекомендуется воздержаться от личных деловых инициатив. Особенно это относится к тем, кто работает вместе с родственниками или на дому. Также вы можете столкнуться с осложнениями при завершении каких-либо проектов. Вместе с тем, вторая половина дня благоприятна для роста доходов за счет дополнительной подработки на частных заказах.

Дева

Девам в этот день удастся реализовать свои планы и получить поддержку со стороны друзей и единомышленников. Это хорошее время для привлечения на свою сторону влиятельных людей. При этом старайтесь действовать открытыми методами, поскольку любые тайные дела этого дня могут потерпеть неудачу. От выполнения частных заказов пока лучше воздержаться.

Весы

Весам, занимающим руководящие должности, в этот день рекомендуется действовать методами мягкой силы, убеждая оппонентов в своей правоте. Старайтесь быть последовательными в продвижении к своей цели. Бизнесмены смогут договориться с конкурентами о разделении рынков. Однако это не лучший день для участия в коллективных мероприятиях.

Скорпион

Скорпионам рекомендуется действовать на опережение и в полной мере применять в профессиональной деятельности свои знания. Это хороший день для обмена опытом, учебы, служебных командировок. Можно подавать исковые заявления об урегулировании имущественных споров. Вместе с тем в это время лучше не контактировать с начальством без крайней производственной необходимости.

Стрелец

Стрельцам, занимающим руководящие должности, звезды советуют проводить реформирование подведомственных структур. Безболезненно проходят решения по кадровым перестановкам и изменению графика работы. Можно прилагать усилия по оптимизации расходов и отказы от всего устаревшего, утратившего былую эффективность. Вместе с тем, вам, возможно, будет не хватать полезной информации.

Козерог

Если у Козерогов имеются имущественные судебные тяжбы, то сегодня они могут найти позитивное решение в виде мирового соглашения. Возможно, ваш оппонент предложит вполне приемлемое решение, к которому следует отнестись с должным вниманием. Воздержитесь от финансовых рисков, не давайте никому денег в долг. Не торопитесь инвестировать крупные суммы в коллективные проекты.

Водолей

Водолеи сегодня смогут преуспеть в изобретательской и рационализаторской деятельности. Инженеры смогут предложить интересные технические решения. Также это хорошее время для приобретения навыков работы с новыми техническими средствами. Будьте внимательнее при сотрудничестве с деловыми партнерами – следите за соблюдением договорных отношений.

Рыбы

У Рыб, имеющих свой бизнес, хороший день для проведения рекламных мероприятий с целью привлечения клиентов. Ваши финансовые возможности будут прирастать за счет делового партнерского сотрудничества. Успешно пойдет работа в сфере услуг. Вместе с тем это не лучший день для прохождения производственной практики и стажировки на новом месте работы.