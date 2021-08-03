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Знака зодиака, которые не умеют прощать

3 августа 2021ГороскопыУника Новости

Астролог Людмила Булгакова назвала два знака зодиака, которые реже всего забывают обиды. Их злопамятность проявляется по-разному, подчеркнула она.

Знака зодиака, которые не умеют прощать
Фото: depositphotos

Рак

По версии Булгаковой, самыми злопамятными являются Раки. Как объясняет астролог, замкнутость и тактичность мешают им дать отпор обидчику, однако это не мешает им затаить обиду.

Скорпион

Также Булгакова упомянула Скорпионов, которые из чувства собственного достоинства обязательно отвечают на оскорбление, но одновременно считают, что месть — это блюдо, которое подают холодным.

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