Знака зодиака, которые не умеют прощать

Астролог Людмила Булгакова назвала два знака зодиака, которые реже всего забывают обиды. Их злопамятность проявляется по-разному, подчеркнула она.

По версии Булгаковой, самыми злопамятными являются Раки. Как объясняет астролог, замкнутость и тактичность мешают им дать отпор обидчику, однако это не мешает им затаить обиду.

Также Булгакова упомянула Скорпионов, которые из чувства собственного достоинства обязательно отвечают на оскорбление, но одновременно считают, что месть — это блюдо, которое подают холодным.