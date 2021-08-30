Держим курс на романтику — любовный гороскоп на 31 августа

Сегодня стоит перезагрузить свои чувства и отношения с помощью романтического вечера.

Овен

Сегодня влюбленные Овны могут стать заложниками обстоятельств и быть вынуждены решать свои личные вопросы по остаточному принципу. Состоится ли свидание, зависит от того, как скоро они справятся со своими насущными делами. Но контакт с любимым человеком звезды советуют поддерживать в любом случае.

Телец

В этот день Тельцы одержимы идеей гармонии, равновесия и справедливости, но склонны применять эти категории прежде всего к себе. Звезды напоминают, что по-настоящему красивые отношения строятся на паритете, и советуют не обделять вниманием партнера: возможно, он или она промолчит, но все запомнит.

Близнецы

Сегодня обнадеживающие романтичные тенденции в личной жизни могут пройти для Близнецов незамеченными, отличный шанс может быть не использован. Всему виной напряженные события в других жизненных сферах. При совместной тесной работе и (или) общем быте любовные отношения будут крайне противоречивыми.

Рак

Сегодня любовная удача Раков во многом зависит от обстановки, в которой они оказались волею судеб вместе с любимым человеком, а также от способности внутренне слиться со средой и вовремя прочувствовать атмосферу момента. Их собственные таланты, мысли и харизма будут иметь второстепенное значение.

Лев

Львам не стоит пропускать этот день: он поддерживает атмосферу романтики, надежды и гармонии. Подходящий момент для примирения, если не зацикливаться на бытовых деталях и взаимных грешках. Эти сутки созданы для совместного духовного полета, а не для мелочных дрязг или скрупулезного планирования.

Дева

Сегодня влюбленные Девы легко забывают про самоконтроль, теряют душевное равновесие и поддаются на провокации. Их хитроумный ход или агрессивный выпад обернутся против них. Не лучший день для свидания, знакомства, попытки прояснить причины поведения партнера или начать все сначала после размолвки.

Весы

Сегодня романтические мероприятия проходят для Весов удачно и заканчиваются на оптимистичной ноте. Многие Весы получат больше, чем надеялись, так как судьба в эти сутки к ним добра. Но им не стоит закрывать глаза на подозрительные мелочи в чужом поведении, если таковые вдруг привлекут их внимание.

Скорпион

Сегодня Скорпионы рискуют забыть про богатство чувств и способность к глубоким долгим переживаниям, данные им от природы. Многие представители знака будут легкомысленными и поверхностными. Из-за этого они будут попадать в забавные ситуации, а порой могут даже ходить в отношениях по краю пропасти.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Стрельцам придерживаться тактики: деловые и личные заботы - отдельно. Если эти две области не стали для вас непересекающимися линиями, резко возрастает риск размолвок по пустякам. Не стоит назначать свидание в местах, имеющих связь с работой и обязательствами.

Козерог

Сегодня одним из главных врагов влюбленного Козерога становится растущая суета. Стараясь организовать все как можно лучше, представители этого знака способны потерять ориентиры и «не увидеть за деревьями леса» - а значит, стать игрушками обстоятельств вместо тех, кто искусно управляет событиями.

Водолей

Сегодня общение Водолеев с любимым человеком не лишено проблем. Возможна целая вереница неувязок и осечек, из-за которых у них может развиться легкий невроз или начать лопаться терпение. Звезды напоминают, что это всего лишь технические препятствия, и советуют по-прежнему держать курс на романтику.

Рыбы

Рыбам стоит помнить, что фейерверки страсти сегодня могут иметь отрицательный эффект, переходя в ссоры. Надежд на обратный процесс (горячее примирение после размолвки) намного меньше. Завуалированная или явная агрессия с целью игры вашими чувствами - повод подумать о дальнейшей судьбе отношений.