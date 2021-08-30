Почта
Новости
Кино
Спорт
Авто
Шоу-бизнес
Гороскопы
Финансы
Работа
Персональные Рамблер/гороскопы
Заполните профиль, и наша умная лента подстроится под вас
Дата рождения
Время рождения
Не определён
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь

Астрологи назвали пять опасных дат в сентябре

30 августа 2021ГороскопыСлово и Дело

Пять опасных дней предвидится в сентябре. В эти дни необязательно должно случиться что-то плохое, однако астрологи советуют быть более осторожными, сообщает «ТОЛК».

Астрологи назвали пять опасных дат в сентябре
Фото: pikist

Суетливым выдастся 10 сентября, когда планета Венера перейдет в знак Скорпиона. Люди в этот день будут непунктуальными, ослабленными и ленивыми. Астрологи советуют быть готовыми к тому, что в эту дату все планы могут сорваться.

Негативные эмоции может принести 11 сентября. В этот день Луна сблизится с Землей в моменте ее роста в Скорпионе. Это негативно скажется на любовных отношениях, велик риск их распада. Астрологи советуют в этот день не проводить время с партнерами, не высказывать никому претензии и не просить о помощи.

Переход Марса в Весы произойдет 15 сентября и даст о себе знать негативными последствиями. Этот день особенно запомнится отсутствием гармонии и баланса. Есть риск вернуться к старым вредным привычкам, вероятны измены.

Астрологи советуют не выходить из собственной зоны комфорта 21 сентября, когда произойдет полнолуние в Овне. В этот день лучше заняться личными делами и сильно не перетруждаться, поскольку отдохнуть не получится.

Неприятности финансового характера будут поджидать 27 сентября — начало ретроградного Меркурия. В этот день и последующие три недели нужно с умом подходить к тратам и воздержаться от дорогих покупок.

Слово и Дело: последние новостиЛегкоатлет из Украины отказался стоять с российскими паралимпийцами на награждении в ТокиоКритик Сергей Соседов стал ведущим ток-шоу телеканала НТВ «За гранью»Легкоатлет Антон Прохоров взял золото Паралимпиады в забеге на 100 метров
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
ГороскопыЗнаки зодиакаЖенский гороскопМужской гороскопСовместимость знаковЛюбовный гороскопФинансовый гороскопСонникСекс-гороскопСтатьиГаданияЛунный календарь
Гороскопы
Откладываем на счастливое будущее — финансовый гороскоп на 31 августа
Гороскопы
Держим курс на романтику — любовный гороскоп на 31 августа