Поглотит бытовуха и рутина — гороскоп на 2 сентября

25 лунные сутки. Сегодня аспекты Луны в Раке поддерживают нас в заботах о доме и близких, в занятиях хозяйством и любыми привычными повседневными хлопотами.

Если отношения с нужными людьми или текущее настроение оставляют желать лучшего, рутина отвлечет и поможет утилизировать эмоциональный негатив. Лучше не планировать на этот день ответственные мероприятия, официальные визиты, посещение юриста, важные покупки и финансовые операции, сложные косметические манипуляции, процедуры обмена и возврата. Не стоит заниматься эстетической частью - например, дизайном жилых помещений и прилегающей к дому территории.

Овен

Овнам сегодня не стоит выходить за рамки домашней или служебной рутины. Лучше не покидать пределы своей территории. Нежелательны начинания, важные переговоры, вступления в альянсы, покупки в дом (особенно с целью украшения и комфорта). Не самой гармоничной будет оставаться психологическая атмосфера. У многих Овнов может не ладиться общение с женщинами на работе, в социуме или в близком кругу.

Телец

Сегодня Тельцы испытывают эмоциональный дискомфорт, если их настрой не в ладу с требованиями обстановки. Например, на работе, где нужно вести себя согласно этикету, инструкциям и стандартам. Возможны мелкие разногласия с партнерами, соседями и близкой родней. Наиболее гармонично будут чувствовать себя Тельцы, которые занимаются своим любимым делом в свободном режиме. Полезны физические разминки.

Близнецы

Сегодня звезды советуют Близнецам аккуратнее распоряжаться деньгами, вещами и совместным имуществом. Если на этот день запланирован рейд по магазинам, изысканным стильным покупкам лучше предпочесть хозяйственный шоппинг с прицелом на насущные нужды. Хорошо подбирать инструменты и бытовую утварь. Нежелательны покупки для себя и в подарок: может подвести вкус, не исключены приобретения с изъяном.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам вести умеренно активный образ жизни. Если все идет удачно, лучше не менять направление внимания и не сбавлять темп. Можно продвинуться в бизнесе, тренировках, освоении полезных навыков. Хороший момент для рядовых служебных командировок. Стоит отложить романтические и светские мероприятия, переговоры, покупки, сложные косметические процедуры и выбор дизайна для дома.

Лев

Для Львов день станет плодотворным, если они не будут ставить себе заоблачных целей и сконцентрируются на требованиях момента. Сегодня хорошо заниматься скрытой стороной дел, бытовой рутиной, семейным бизнесом, помощью близким, загородным хозяйством, производственными мелочами. Погрузиться в дело без остатка поможет правильный эмоциональный настрой, который создаст тишина или музыкальный фон.

Дева

Сегодня Девы могут продолжать начатое и действовать с расчетом на будущее. Удача не изменит им, пока они будут придерживаться собственного стиля работы или привычного режима. Благодаря усилиям этого дня будут частично прояснены противоречия, появится больше доверия в партнерских отношениях, приятельские контакты получат шанс однажды перейти в дружеские. Желательно воздержаться от лишних трат.

Весы

Сегодня дела у Весов идут с переменным успехом. Поставленные цели требуют жертв. Возможны изъяны в покупках или в принятых решениях. Звезды советуют не упорствовать, если желаемое не дается в руки или цена вопроса высока: результат может не стоить вложенных в него ресурсов. Рискованны перемены в ключевых сферах, таких, как карьера, дом, семья, внешность, здоровье, репутация, значимые отношения.

Скорпион

Сегодня Скорпионам лучше продвигаться вперед мелким шагом и не сворачивать со знакомых маршрутов. Стоит воздержаться от вступления в партнерство, от романтических приключений и лишних трат (особенно покупок за рубежом). Нежелательно бронировать билеты или жилье, отправляться в новый путь. Если темой дня стали юридические нюансы, важно в них разобраться, не принимая сгоряча необратимых решений.

Стрелец

Сегодня звезды рекомендуют Стрельцам быть последовательными и доводить до конца мелкие дела. Страхи и опасения этих суток можно обратить себе на благо, используя их как дополнительную мотивацию к работе. Не стоит планировать расслабленный отдых и развлекательные мероприятия: задачи дня требуют дотошности, небрезгливости, готовности разобраться в неприятном вопросе или неудачном наследии прошлого.

Козерог

Сегодня Козерогам нужна дипломатичность. Стоит сочетать ее с разборчивостью в связях, осмотрительностью в выборе и постоянной заботой о здоровом балансе интересов. Отклонения от этого курса могут отразиться сразу на нескольких сферах жизни: карьере, партнерских отношениях, жилье, семье. Не стоит сотрудничать с теми, кто питает к вам неприязнь, пробуждает у вас недоверие или не вызывает симпатии.

Водолей

Сегодня Водолеи могут стать заложниками обстоятельств - например, своего самочувствия или каких-то рутинных хлопот. Не исключено, что придется вплоть до ночи заниматься насущным делом, начатым накануне. Звезды советуют отложить большие планы и приятные процедуры: для них может не быть ни времени, ни подходящего настроения. Пригодятся такие качества, как дотошность, хозяйственность и заботливость.

Рыбы

Сегодня звезды советуют Рыбам поддерживать лишь комфортное сотрудничество. Стоит избегать взаимодействия с людьми, общение с которыми превращается в пытку - например, чревато постоянным выяснением отношений или сравнением вложений. Стоит верить своему чутью, если кто-то вызывает подозрение: в этом случае имеет смысл отменить встречу, отложить подписание договора об оказании услуг, о страховании.