Играем на публику — гороскоп на 5 сентября

27-28 лунные сутки. Сегодня аспект Луны и Юпитера склоняет к тем или иным преувеличениям, расширениям, ярким внешним эффектам, а участие Венеры позволяет сделать это красиво и удержаться в приемлемых социальных рамках.

Это день эмоциональной экзальтации, некоторой театральности и благородных жестов, которые иногда могут совершаться «на публику». Подходящий момент для щедрых подарков и компенсаций, проведения праздников, выставок, модных дефиле, вечеринок, свиданий, благотворительных акций. Нежелательно вести на сегодняшней волне деловые переговоры: в искреннем или показном порыве будет обещано слишком много.

Овен

День приглашает Овнов к расширению игрового пространства, к совместным развлечениям, отдыху, любви или творчеству. Вдохновение, почерпнутое в эмоциях этих суток, поможет им гармонизировать личные отношения и обновить запас душевных сил. Сумеют ли представители знака в полной мере воспользоваться подарком от небесных светил, не в последнюю очередь зависит от их самочувствия и уровня занятости.

Телец

Сегодня Тельцам стоит во всем соблюдать меру - иначе будет утрачен контроль, возрастет напряженность, наметится тот или иной «перебор». Не исключено злоупотребление удовольствиями, сладостями. Если вы - образец выдержки, могут заиграться ваши питомцы, гости, домочадцы или дети. Навредят излишняя экстравагантность, экспрессия, фанатизм взглядов и другие явные преувеличения (кроме ситуаций игры).

Близнецы

Для Близнецов это день приключений и приятных моментов, которые не только доставляют им удовольствие, но и дополнительно расширяют их горизонты. Помимо развлечений, он может напомнить о духовном или вселить надежду. Удачный момент для романтической встречи, культурного мероприятия, дружеской вечеринки, визита в гости. Есть шанс получить подарок или поощрительный приз, добиться творческого успеха.

Рак

Сегодня Раки могут стать расточительными, особенно, если дело касается любви или дома. Может быть вложено немало средств в украшение жилого интерьера, в организацию романтического свидания или в подготовку к приему гостей. Траты часто будут сбалансированы поступлениями. Возрастают шансы получить процент от вклада, неожиданный подарок от друзей или от судьбы, дополнительный доход от творчества.

Лев

Сегодня у Львов есть возможность поддержать хорошие отношения, наладить взаимопонимание с партнером, покровителем или влиятельной группой. Не стоит упускать такие моменты, они могут больше не повториться. Главным условием успеха вплоть до ночи останется дипломатичность, уважение к чужим правилам (убеждениям, традициям), а также готовность иногда потесниться или поступиться своими привычками.

Дева

Сегодня звезды мешают Девам действовать открыто, вынуждая играть в чужую игру на чужом поле. Многим Девам придется спрятать часть своих черт, например, продемонстрировать вежливость вместо напора. Возможно, придется носить маску ради детей, друзей или любимого человека, оправдывать ожидания публики. День хорош для актов гостеприимства и благотворительности, тайных свиданий, генеральных репетиций.

Весы

Сегодня на Весов положительно воздействует всеобщая увлеченность. Если им не хватает уверенности в себе - знаниях, обаянии, личной харизме или талантах - они легко почерпнут недостающий кураж в настроении своих друзей или публики (особенно благодарной может оказаться детская или молодежная аудитория). Это удачный момент для участия в оригинальной вечеринке, для воссоединения с единомышленниками.

Скорпион

Сегодня одна из задач Скорпионов - не взять на себя слишком много. Их может побудить выйти за рамки желание помочь близким, поддержать друзей, детей, добиться расположения начальства или популярности у целевой аудитории, расширить свои владения или поле карьерных возможностей. В то же время широта их души не останется незамеченной: возможна тайная помощь от человека, который им симпатизирует.

Стрелец

Стрельцам сегодня не стоит подавлять свои чувства и гасить энтузиазм. День избавляет от лишних страхов и мелочности, позволяет сделать открытие или дополнительный рывок в интересующей сфере, расширить зону влияния. Если не хватает личной энергии и веры, моральную поддержку следует поискать в коллективных настроениях. Можно рассчитывать на симпатию своей группы или ее отдельных представителей.

Козерог

Сегодня Козероги оказываются в зоне риска, когда выходят за поставленные рамки и проявляют расточительность: забывают счет тяжело доставшимся деньгам, позволяют себе поддаться волнующим переживаниям, проявляют чрезмерную для себя щедрость. Не исключено смешение этих мотивов - например, вера или любовь могут толкнуть к лишним тратам, благотворительности, щедрым дарам или взносам в большие проекты.

Водолей

Сегодня Водолеи готовы ответить на приглашение, вызов или жест доброй воли, при этом способны броситься из одной крайности в другую. Они могут забыть о своих же принципах, которым ранее фанатично следовали, о важных стандартах или о простых рамках приличий. К счастью, в этот день им многое сходит с рук благодаря симпатии окружающих и прежнему авторитету. Удачно сложатся отношения с иностранцами.

Рыбы

В эти сутки врагами Рыб становятся те или иные излишества: они могут быть вредны для их физического или морального самочувствия. Многие Рыбы будут подвержены им не по своей воле, к этому их может побудить обстановка или компания. Звезды советуют не переедать, не злоупотреблять лекарствами, не поддаваться бездумно всеобщей атмосфере гедонизма или ажиотажа. Стоит знать меру, балуя детей и питомцев.