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Названы мужские знаки, которые с детства озлоблены на мир

4 сентября 2021ГороскопыСлово и Дело

Астрологи утверждают, что мужчины некоторых знаков зодиака с детства озлоблены на мир, пишет 5-tv.ru.

Названы мужские знаки, которые с детства озлоблены на мир
Фото: Кадр из фильма "Джокер"

Водолей

Представители сильного пола, родившиеся под знаком Водолея, с детства отличаются жестким характером. Такой эффект достигается из-за их планеты покровителя – Урана. Он наделяет Водолеев стремлением к независимости и желанием менять окружающих под себя.

Нередко родители таких мальчиков не могут справиться с ними самостоятельно, поэтому обращаются за помощью к специалистам. Но в подобных случаях все зависит от ребенка, а родителям стоит набраться терпения и надеяться, что возраст изменит отношение Водолеев к миру.

Скорпион

Дети, родившиеся под знаком Скорпиона, находятся под покровительством Марса. Поэтому их поведение может быть воинственным и агрессивным. Представители данного знака зодиака легко выходят из себя, а окружающие могут попасть под их горячую руку.

Кроме того, Скорпионы часто манипулируют людьми. С возрастом такое свойство может привести к трудностям в общении.

Овен

Овнам аналогичным образом покровительствует Марс. Представители этого знака импульсивны, амбициозны и готовы идти напролом ради своих желаний. Родителям мальчиков-Овнов непросто будет их остановить. В отличие от других представителей зодиакального круга, Овны не сразу идут на конфликт, но любая оплошность со стороны окружающих может привести к непоправимым последствиям.

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