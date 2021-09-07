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Топ-6 самых вредных женщин по знаку зодиака

7 сентября 2021ГороскопыWMJ.ru

Эти представительницы зодиакального круга больше других вредничают, капризничают и закатывают истерики.

Топ-6 самых вредных женщин по знаку зодиака
Фото: Кадр из фильма "Дрянные девчонки"

1 Скорпион

Отношения с девушкой-Скорпионом астрологи сравнивают с бесконечной битвой. Спутница с таким характером подойдет мужчине-авантюристу, которого угнетает рутина. Временами все же представительницы этого знака Зодиака могут казаться ангелами, но стоит помнить, что это всего лишь маскировка.

2 Телец

Рожденные под этим созвездием бьют посуду и кричат на партнера с итальянским темпераментом, независимо от реальной национальности. Если вы остановили выбор на девушке-Тельце, приготовьтесь к истерикам и беспочвенной ревности и обвинениям.

3 Овен

Девушки-Овны известны своими капризами и слезами. Войдя во вкус, они могут топать ногами и кричать. Кроме того, представительницы этого знака Зодиака способны даже на измену.

4 Лев

Прямолинейные Львицы абсолютно лишены чувства такта, о чем не стоит забывать чувствительным мужчинам. Берегитесь, особенно если подарок вдруг будет не по вкусу вашей избраннице. Также рожденные под этим созвездием известны своим тщеславием.

5 Рак

Представительницам Раков присущи обидчивость, нудность, плаксивость и мстительность. В то же время ради любви они способны на любые безумства, однако в ответ ожидают того же.

6 Стрелец

Представительницы этого знака Зодиака не склонны к телячьим нежностям, а значит, ждать от них проявлений восторга или ласковых слов не стоит. Если вы решили строить отношения с девушкой-Стрельцом, просто смиритесь с такой особенностью.

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