Топ-6 самых вредных женщин по знаку зодиака

Эти представительницы зодиакального круга больше других вредничают, капризничают и закатывают истерики.
Отношения с девушкой-Скорпионом астрологи сравнивают с бесконечной битвой. Спутница с таким характером подойдет мужчине-авантюристу, которого угнетает рутина. Временами все же представительницы этого знака Зодиака могут казаться ангелами, но стоит помнить, что это всего лишь маскировка.
Рожденные под этим созвездием бьют посуду и кричат на партнера с итальянским темпераментом, независимо от реальной национальности. Если вы остановили выбор на девушке-Тельце, приготовьтесь к истерикам и беспочвенной ревности и обвинениям.
Девушки-Овны известны своими капризами и слезами. Войдя во вкус, они могут топать ногами и кричать. Кроме того, представительницы этого знака Зодиака способны даже на измену.
Прямолинейные Львицы абсолютно лишены чувства такта, о чем не стоит забывать чувствительным мужчинам. Берегитесь, особенно если подарок вдруг будет не по вкусу вашей избраннице. Также рожденные под этим созвездием известны своим тщеславием.
Представительницам Раков присущи обидчивость, нудность, плаксивость и мстительность. В то же время ради любви они способны на любые безумства, однако в ответ ожидают того же.
Представительницы этого знака Зодиака не склонны к телячьим нежностям, а значит, ждать от них проявлений восторга или ласковых слов не стоит. Если вы решили строить отношения с девушкой-Стрельцом, просто смиритесь с такой особенностью.