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Назван знак зодиака, под которым рождаются миллиардеры

6 сентября 2021ГороскопыВечерняя Москва

Эксперты издания The UK Domain проанализировали обновленный список миллиардеров Forbes.

Назван знак зодиака, под которым рождаются миллиардеры
Фото: maximonline.

Они выяснили, что чаще других богатыми становятся люди, рожденные под одним знаком зодиака. Они изучили данные о днях рождения 250 человек и обнаружили, что 27 богачей из списка родились под знаком Весы.

Астрологи объяснили данный феномен. По их мнению, здесь нет ничего удивительного, так как Весы обладают уникальной способностью притягивать деньги. Также многие представители знака становятся богаче благодаря наследству от умерших родственников.

Однако у данных выводов есть и свои противники. Другие эксперты раскритиковали исследование британского издания, так как практически в самом конце их списка миллиардеров среди знаков зодиака оказались Козероги, которых принято считать самыми трудолюбивыми представителями зодиакального круга. По словам астрологов, Козероги амбициозны, сосредоточены на карьере и умеют грамотно распоряжаться финансами.

Так, например, наиболее ярким представителем данного знака среди миллиардеров является самый богатый человек в мире — основатель компании Amazon Джефф Безос.

А самой богатой женщиной в России стала основательница онлайн-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук, которая, к слову, родилась под знаком зодиака Весы.

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