Хватит накручивать себя — любовный гороскоп на 9 сентября

Сегодня нам стоит меньше думать о плохом и смотреть на отношения сквозь призму позитива.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам ценить гармонию отношений и почаще идти в них на уступки, не скупиться на комплименты, оберегать комфорт своей половинки и уважать проявления благородства с ее стороны. Свои тайные негативные эмоции в этот день лучше спрятать подальше, чтобы они не омрачали согласие.

Телец

Сегодня Тельцам стоит позаботиться о красивом антураже свидания. Однако в этом приятном занятии им важно не перестараться, чтобы не выйти за рамки хорошего вкуса. Многие Тельцы могут продемонстрировать недюжинный аппетит в мелочах, пытаясь вознаградить себя ими за недостаток чего-то важного.

Близнецы

Сегодня звезды радуют Близнецов любовной удачей, но многие представители знака попутно столкнутся и с обратной стороной счастья. Не исключено, что за минуты гармонии и душевного полета им придется чем-то заплатить. И все же день можно считать хорошим, даже в сложной ситуации ждет утешительный приз.

Рак

Сегодня Раки и их партнеры состязаются друг с другом в красивом выражении чувств, проявлении благородства и щедрости. Звезды намекают, что здесь может присутствовать доля тайных манипуляций и соревнование во власти. Не стоит терять критичность восприятия, если речь идет о недавно завязанном романе.

Лев

В этот день Львы могут смело пользоваться добротой, благородством и прочими прекрасными качествами своего партнера, но звезды не советуют откровенно ими злоупотреблять: чужие возможности, включая деньги и широту души, имеют естественные границы и проверять их на прочность явно не в интересах Львов.

Дева

Сегодня в делах сердечных Девам может изменить чувство меры. Если что-то не так, звезды предостерегают от попытки срочно исправить положение любой ценой: не исключено, что обстоятельства личной жизни на днях изменятся и благой порыв пропадет напрасно. Свободным Девам лучше повременить с поисками.

Весы

Сегодня Весы владеют секретом счастья, благодаря которому их любовная лодка остается непотопляемой, но это касается лишь внешних влияний. Не помешает принять меры против неявных внутренних разногласий в паре (особенно если для них уже имеются предпосылки и в отношениях заведомо есть зона риска).

Скорпион

В эти сутки Скорпионам лучше не обольщаться любовными успехами, даже если они сами плывут им в руки. Звезды подсказывают, что настоящая удача в делах сердечных еще впереди и рекомендуют пока не форсировать события. Свободным Скорпионам стоит воздержаться от лишней активности и тайных приключений.

Стрелец

Сегодня у Стрельцам важно наслаждаться моментом и провести время с близкими, так как вскоре ситуация станет иной и повлечет за собой смену настроения. Свободным Стрельцам не стоит возлагать большие надежды на новое неожиданное знакомство: либо надежды будут преувеличены, либо этот роман принесет не только радости, но и проблемы.

Козерог

В личной жизни Козерогов сегодня может отыграться какой-то фатальный сюжет. Возможно, он будет отзвуком их любовного прошлого, с которым они еще не до конца распрощались. Не стоит делать в этот день судьбоносный необратимый шаг: у него будут роковые последствия. Лучше отложить начало нового романа.

Водолей

Сегодня в любовных делах Водолеям пора включить проницательность и систему внутренних психологических защит. Даже в счастливом союзе наметится некоторая дисгармония, а сложные отношения могут и вовсе повиснуть на волоске. Чем раньше вы распознаете надвигающуюся угрозу, тем быстрее примете меры.

Рыбы

В этот день впечатлительные Рыбы способны впасть в уныние, так как атмосфера в их любовных делах может оказаться не слишком радужной. Не исключен страх разлуки. Источником тревог или разочарований может стать интимная сторона отношений. Не стоит заранее нагнетать напряжение и «накручивать» себя.