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Топ-5 самых красивых девушек по знаку зодиака

10 сентября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи перечислили созвездия, которые наиболее сильно влияют на женскую привлекательность.

Топ-5 самых красивых девушек по знаку зодиака

Астрологи 5-TV приводят пять типов девушек, которых чаще других называют самыми привлекательными. Быть может, их очарование не только во внешних данных, но и в умении правильно себя подавать. Эти особы умеют скрывать свои недостатки и подчеркивать достоинства.

1 Овен

Рожденная под этим знаком девушка способна обращать на себя внимание в любой ситуации и делать так, чтобы ее запомнили. В Овне окружающие примечают оригинальность, жизнерадостность и большое желание быть любимой и единственной.

2 Лев

Даже не имеющая роскошных внешних данных девушка-Лев умеет выгодно себя преподнести и показаться сногсшибательной. Она обладает огромной харизмой, поэтому ей можно лишь улыбнуться, и весь мир готов пасть к ее ногам.

3 Скорпион

Представительницы этого знака привлекательны от природы и точно это знают. Их красота скорее экзотическая, чем стандартная. Это подогревает интерес противоположного пола. А манящая чувственность Скорпиона добавляет шансы на звание главной соблазнительницы.

4 Водолей

Оригинальная картина, о которой мечтают многие коллекционеры, — так астрологи могли бы описать девушку-Водолея. Ее внутренний свет притягивает мужчин, вне зависимости от того, что она надела — вечернее платье или спортивный костюм. Манящая и притягательная женщина-обольстительница Водолей способна покорить любого своей красотой.

5 Рыбы

Астрологи называют представительниц знака Рыб одними из самых красивых женщин зодиакального круга. Они привлекают окружающих загадочным образом, который всегда гармоничен и продуман. У Рыб идеально развито чувство стиля, они любят ухаживать за собой и поэтому всегда выглядят идеально.

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