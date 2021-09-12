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Пять самых сильных мужчин по знаку зодиака

12 сентября 2021ГороскопыWMJ.ru

Астрологи выделили представителей зодиакального круга, за которыми женщины как за каменной стеной.

Пять самых сильных мужчин по знаку зодиака
Фото: spletnik

Некоторые мужчины привлекают женщин своей мужественностью и крепким характером. Астрологи «Пятого канала» убеждены: все дело в знаке зодиака.

Скорпион

Мужчины-Скорпионы всегда идут к своей цели, стойко преодолевая преграды. Они имеют привлекательную внешность, но порой бывают самокритичны.

Лев

Львы отличаются своей ответственностью и организованностью. Представители этого знака любят похвастаться, но всегда держат слово. Мужчинам-Львам нравится быть в центре внимания.

Телец

Мужество Тельцам придают их моральные принципы. Они никогда не дадут в обиду близких и совершают волевые поступки.

Овен

Астрологи уверены, что Овны наделены энергией и волей. Часто мужчины этого знака стремятся быть лидерами и управлять людьми, поэтому становятся настоящими карьеристами.

Близнецы

Мужчины-Близнецы наделены интеллектом и храбростью перед трудностями. Препятствия добавляют им азарт, и желание преодолевать их на пути к успеху.

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