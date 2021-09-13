Прилипают как банный лист: топ-4 самых назойливых знака зодиака

Астрологи уверены, что навязчивых людей можно вычислить по их дате рождения.

С чрезмерно настойчивыми и надоедливыми людьми очень сложно выстроить коммуникацию, ведь они ничего не знают о личных границах. Такие люди-прилипалы только и делают, что требуют внимания и отнимают ваши ресурсы пустыми разговорами. Для того чтобы обезопасить себя, предлагаем ознакомиться со списком знаков Зодиака, у которых ярко выражены такие качества, как назойливость и «доставучесть».

1 Раки

Сначала кажется, что представители этого знака Зодиака стеснительные и закрытые, но так они ведут себя только в компании незнакомых людей. Близких друзей Раки окружают чрезмерной заботой, любовью и вниманием, требуя того же взамен. В отношениях с ними вы столкнетесь с постоянной опекой и контролем, от которых очень сложно оградиться. Кроме того, Раки — любители перемывать косточки окружающим людям, что тоже не доставляет удовольствия.

2 Рыбы

Как и Раки, представители этого знака Зодиака при первом знакомстве оставляют лишь положительное впечатление. Они кажутся тактичными и сдержанными, однако это испаряется, когда вы становитесь близки. Рыбы начинают занимать все ваше свободное время, рассказывая одни и те же истории из своей жизни. Своей навязчивостью они пытаются привлечь внимание и заполучить хорошее отношение к себе, однако получают обратный результат.

3 Водолеи

Один из самых эрудированных знаков Зодиака, однако у этой медали есть обратная сторона — нарциссизм и горделивость. Водолеям приятно находиться в центре внимания и принимать восхищение окружающих людей, они очень любят, когда превозносят их интеллектуальные способности. Именно поэтому в любой беседе Водолеи стараются вставить свои пять копеек, дать непрошенный совет или неуместное замечание, так как совсем не чувствуют меры. В отношениях они будут изматывать партнера разговорами о чувствах, так как убеждены, что никто их не может понять.

4 Стрельцы

Стрельцы — коммуникабельные и легкие на подъем, обладают уникальным чувством юмора и в любой компании становятся центром внимания. Однако их излишняя открытость и незнание личных границ отпугивают людей. Они могут рассказать первому встречному подробности своей личной жизни, пожаловаться на проблемы и раскрыть все секреты (причем не только свои). Кроме того, Стрельцы начинают требовать взаимного доверия, что сразу же отбивает желание с ними контактировать.