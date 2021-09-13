Не прощаем ошибок — любовный гороскоп на 14 сентября

Ошибки в этот день будут фатальными, их не стоит прощать.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам ловить романтические беспечные настроения утром и реализовывать их поскорее. Позже в отношениях придется строго следовать тем или иным планам, программам и ритуалам, с обеих сторон возможна доля осторожности или расчета. Важно не создавать поводов для ссор и ревности.

Телец

Сегодня любовная удача ждет Тельцов во второй половине дня. Тельцам, которым не терпится действовать прямо с утра, стоит создать в отношениях атмосферу легкой интриги, которую они к вечеру сами же и прояснят. Отбросьте сомнения, если вы на стадии флирта: ниточка взаимного влечения определенно есть.

Близнецы

Сегодня Близнецам не стоит реагировать на остаточные вспышки любовных ссор: раздражение партнера вскоре сойдет на нет. Во второй половине дня придется занять более четкую прагматичную позицию, что вовсе не означает разрыва отношений - скорее, необходимо найти в них временную безопасную точку опоры.

Рак

Личная жизнь Раков сегодня становится более насыщенной во второй половине дня. Звезды советуют ценить и поддерживать минуты гармонии и совпадения вкусов, так как ситуация неоднозначна: в одних вопросах гарантированы мир и лад, в других назревают новые конфликты или обостряются старые разногласия.

Лев

Утром влюбленные Львы могут дать волю своим романтическим переживаниям и провести еще немного времени под впечатлением атмосферы минувшего уик-энда. Во второй половине суток подобный стиль окажется роскошью и в личной жизни многим Львам поневоле придется руководствоваться правилом «ничего лишнего».

Дева

Девы не ошибутся, если перенесут свидание на вторую часть дня: именно в это время им начнет везти в любви, а часть приятных событий они просчитают заранее. Многие Девы интуитивно выберут обстановку, в которой смогут чувствовать себя комфортно и поразить пассию одним из своих проверенных талантов.

Весы

Сегодня влюбленным Весам лучше не спешить с инициативой. Часто они понимают это сами, или им намекает на это обстановка. И положительные, и негативные эмоции им придется сдерживать, особенно во второй половине дня. Также им не стоит торопить или провоцировать партнера: есть риск об этом пожалеть.

Скорпион

Сегодня любовная удача улыбается Скорпионам во второй половине дня. Именно в это время они смогут пустить в ход личное обаяние, сгладить проблемы в постоянном союзе, продвинуться в новых отношениях или восстановлении прежних. Но им не стоит рассчитывать на многое: время супер-успехов еще не пришло.

Стрелец

В этот день влюбленные Стрельцы могут запутаться в своих собственных желаниях или в сигналах, подаваемых партнером. Многие Стрельцы будут «искать вчерашний день» или торопить события там, где это не имеет смысла: боги любви сами устроят все наилучшим образом, но придется подождать несколько недель.

Козерог

Во второй половине дня Козероги могут оказаться перед дилеммой, которой они старательно избегали. Возможно, перед ней их поставит партнер. Даже если вы без ума от любви или выбор кажется вам несущественным, звезды советуют перед решением взвесить риски, включая профессиональные и репутационные.

Водолей

Водолеям звезды напоминают, что сейчас в их любовных отношениях проблематична полная искренность. Подозрения и опасения могут быть беспочвенными, но отмести их не получится. Наибольшую эмоциональную свободу даст первая половина дня. Чем ближе вечер, тем больше поводов для скрытности и сдержанности.

Рыбы

Влюбленных Рыб ждет не самый ровный и светлый день, наиболее гармонична его вторая половина. Это критичный рубежный период отношений, возможны моменты ревности, провокаций, взаимных претензий или неприятных открытий. Многие Рыбы склонны заблуждаться и сомневаться, а порой и прощать непрощаемое.