Горькая правда лучше — любовный гороскоп на 15 сентября

Звезды советуют поговорить со второй половинкой начистоту.

Овен

В личных отношениях Овнов настал непростой период. Возможно, он будет связан с постоянными спорами, взаимным троллингом или перехватыванием инициативы. Возрастает риск острых размолвок, взрывов ревности. Не исключен разговор на повышенных тонах. Важно сохранять дружелюбие и договороспособность.

Телец

Тельцам стоит разграничить личные и рабочие связи - в противном случае бурные события повседневности будут постоянно нарушать любовную гармонию и препятствовать мирному развитию их романа. В первую очередь, об этом следует побеспокоиться Тельцам, которые симпатизируют своему коллеге или помощнику.

Близнецы

Сегодня Близнецам предстоит обсудить с любимым человеком не самую приятную тему (скорее всего, уже знакомую). Общий тренд событий в личной жизни внушает надежды, но начальные шаги сложны и могут деморализовать. Лучше не планировать на этот день знакомство, первое свидание или счастливое примирение.

Рак

День обостряет назревшие в отношениях Раков разногласия и может положить начало очередному испытанию на прочность. Задача сохранить союз осложняется, если в дело замешаны домочадцы или родственники: их влияние в данный момент может быть не самым конструктивным. Важно выбирать выражения в разговоре.

Лев

Суматошная обстановка дня может не оставить Львам времени на личную жизнь, к счастью для них и их партнеров. Если к имеющимся проблемам добавится случайный спор, эмоциональная атмосфера в паре может стать невыносимой. Старайтесь не контактировать с близким человеком, пока не разрулите проблемы.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам доверять в любви своему инстинкту и поменьше спорить с близким человеком без веской причины. Лучше обходить темы, к которым вы сейчас морально не готовы или бесперспективность которых видите заранее (особенно если речь заходит о деньгах, детях или интимной жизни).

Весы

Сегодня Весы принимают близко к сердцу негативные грани отношений и не могут удержаться от желания обсудить с долей эмоционального мазохизма волнующий их вопрос. Чем солиднее стаж у любовной пары, тем выше риск вновь заняться взаимными претензиями вместо того, чтобы наслаждаться минутами гармонии.

Скорпион

Сегодня звезды рекомендуют влюбленным Скорпионам довольствоваться малым и заранее огибать в своем общении с представителями противоположного пола все сомнительные темы. Это не самое подходящее время для романтического свидания, искрометного флирта, активной переписки или смелого начала знакомства.

Стрелец

Сегодня Стрельцы склонны рассматривать многие аспекты своей любовной жизни сквозь призму материализма, пессимизма или цинизма. Не исключено, что эта огорчительная тенденция закрепится на несколько недель и сделает их заведомыми скептиками по отношению ко всем представителям противоположного пола.

Козерог

Темы этого дня задевают Козерогов гораздо больше, чем они хотят показать. Самой уязвимой сферой личных отношений станет общение: говорить с Козерогом будет сложно из-за его мегачувствительности и встречной критичности. Многих Козерогов будет преследовать страх повторно ошибиться в любовном выборе.

Водолей

Сегодня врагом влюбленных Водолеев может стать подозрительность, мешающая им свободно общаться с любимым человеком и правильно трактовать его сообщения. Дополнить картину может неудачное стечение обстоятельств, неуверенность в себе или тяга к уединению. Лучше воздержаться от свиданий и переписки.

Рыбы

Сегодня влюбленным Рыбам лучше не довольствоваться иллюзиями, а направить внимание на прояснение истины. Это один из тех дней, когда горькая правда лучше, чем сладкая ложь: первая приведет к счастью гораздо быстрее. Раскрыть глаза на реальное положение дел может кто-то из старых друзей или коллег.