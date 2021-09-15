Звезды пишут для нас новый сценарий — гороскоп на 16 сентября

10-11 лунные сутки. Луна под влиянием Сатурна склоняет к осторожности, недоверию или пессимизму.

Основная часть дня пройдет в ожидании или в тупике. Возможен особый интерес к вторичным рынкам, неиспользованным резервам, старым профессиям, переработке и утилизации, темам банкротства, наследства, раздела и слияния, реструктуризации долгов. В конце дня удастся перенаправить взгляд в будущее, начать мыслить конструктивнее, найти законный путь действий в условиях запрета, отказа, контроля, лимита или дефицита. Первый шаг в новом ключе можно сделать уже этим вечером, лучше при дружеской или партнерской поддержке.

Овен

Овны вплоть до вечера могут оставаться в тупике. Настроение им будет портить разговор, завершенный на неудачной ноте, заминка в планах, нехватка средств или другое обстоятельство, не добавляющее оптимизма. На этом фоне возможно нагнетание напряжения в отношениях. Звезды советуют дождаться вечера: нужные люди сделают свой шаг, появится надежда на конструктивный разговор, станут яснее перспективы.

Телец

Тельцам сегодня не стоит внутренне расслабляться: ситуация далека от завершения. Дальнейшее развитие событий ожидается вечером, при этом многим Тельцам оно создаст неудобства. Больше других пострадают Тельцы, стремящиеся к личной свободе или гармонии отношений: их огорчит контроль или дистанция. Наиболее удачно сложится вечер для Тельцов, у которых на первом месте режим, план, долг и дисциплина.

Близнецы

Близнецам вплоть до вечера предстоит размышлять на неприятные темы прошлого или переживать знакомые негативные эмоции. Звезды не советуют предпринимать на этой волне новые шаги: велик риск критической ошибки. Разворот в положительном направлении ожидается не ранее вечера и может поначалу выглядеть, как новая неприятность или ограничение - но на деле события начнут выстраиваться к лучшему для вас.

Рак

Ракам стоит держать под контролем наиболее критичные из своих дел: вечером ожидается новый роковой поворот событий. Вас может ждать испытание отказом, дистанцией, творческим кризисом или другой проблемой. Не исключены трудности с деньгами, жесткие налоговые условия. Возможно, вам придется поступиться своими нуждами ради общих, вписаться в шаблон, сдержать чувства, выплатить долг, сделать взнос.

Лев

Сегодня Львам лучше не рассчитывать на полный комфорт, гармонию и свободу. Стоит позаботиться о здоровье: новые обстоятельства и спровоцированные ими хлопоты могут отразиться на нем не лучшим образом. Вечером первый успешный шаг к сотрудничеству будет связан с преодолением какого-то барьера. Нужные люди могут ждать вас, но держать на расстоянии и устроить вам тест перед допуском в круг избранных.

Дева

Сегодня Девы склонны упорствовать в своих привязанностях или в способе решения проблем. В итоге они могут часто сталкиваться со знакомыми разочарованиями, а их энергия будет расходоваться вхолостую. Девам-родителям стоит поддержать детей: у них возможен период неудач и уныния. Силы и ресурсы для нового стиля работы (помощники, инструкции, подходящие инструменты) появятся лишь в самом конце дня.

Весы

Сегодня внимание Весов удерживают не самые приятные темы, провоцирующие у них уныние. Настроение им могут портить домашние или служебные обстоятельства, старинные проблемы в общении с коллегами, детьми или родителями. Негативный настрой способен отразиться на самочувствии и сохраняться вплоть до конца дня, когда у вас появится право действовать и реальный шанс переломить ситуацию в свою пользу.

Скорпион

Скорпионов вплоть до вечера будут выручать опыт и чутье. Несмотря на негативный настрой или неудачное стечение событий, они сумеют извлечь выгоду даже из плохой ситуации. Главное испытание ждет их в конце дня: возможна проверка, отсрочка или отказ в желаемом, негостеприимная встреча, проблема с поиском жилья или стоянки. Придется действовать законным, но окольным путем или искать альтернативу.

Стрелец

Сегодня звезды дают Стрельцам дополнительное время на улаживание финансовых проблем (или их очередной части, если история затяжная). Важно сосредоточиться на ликвидации «узких мест», например, долгов. Вечер создаст условия для плановых инициатив, продолжения сотрудничества, обучения, путешествия, исследовательской программы, при этом возможен строгий лимит на расходы или на демонстрацию чувств.

Козерог

Сегодня Козерогам важно услышать свой инстинкт самосохранения и направить в нужное русло свой негативный настрой. Вместо паники или уныния стоит подумать над усовершенствованием системы подстраховки и сбережения ресурсов. Вечером может внушить пессимизм финансовое будущее, перспектива романа или дружбы, скромный бюджет задуманного проекта. Приобретения разочаруют, зато будет шанс сбыть ненужное.

Водолей

Сегодня Водолеям стоит поберечь силы, так как самый ответственный момент может наступить в конце дня. Лучше быть в тени и заниматься исключительно устранением неполадок. Важно не поддаваться негативным эмоциям, которые может пробудить погружение в прошлое или в закулисную часть событий. Вечером главное условие успеха - умение сдерживать свои чувства, бытовые запросы или профессиональные амбиции.

Рыбы

В атмосфере этих суток Рыбам нелегко быть оптимистами, но у них есть точка опоры на крайний случай. Возможно, это будут их старые друзья, прежние запасы или не исчерпавшие свой потенциал давние проекты. Не менее важны моральные резервы - например, еще не утраченная вера. Звезды советуют сократить до минимума текущие потребности и не поддаваться страху будущего под влиянием коллективных событий.