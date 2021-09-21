Осеннее равноденствие: почему стоит залечь на дно и как справиться с агрессией

Наш астролог рассказал, какие проблемы и неприятности нам принесет переход Солнца в знак Весов.

День перехода Солнца в кардинальный знак Весы (в этом году вечером 22 сентября в 22.20) традиционно соответствует выравниванию дня и ночи и наступлению Осеннего Равноденствия. В этот же момент перехода Солнца в Весы формируется так называемая сезонная карта положений планет, имеющая актуальность до Зимнего Солнцестояния 21 декабря.

В этом гороскопе прежде всего стоит отметить активную позицию Луны, отвечающей в такого рода картах за положение народных масс. Луна в решительном и открытом знаке Овна в противоречивых аспектах с Меркурием и Плутоном может говорить о высокой динамике периода в целом, сильной воле и некоторой взбудораженности народа, готовности к борьбе против превратностей современного социума и открытым конфликтам с властями. Такую событийную повестку как минимум на квартал вполне подтверждает и противостояние Венеры в этой карте с мятежным Ураном, заодно намекающее о возможных передрягах на мировых финансовых и фондовых рынках в рамках трёхмесячного периода.

Ну а месячному транзиту Солнца по Весам (до 23 октября) динамики не занимать за счёт двух конфликтов Меркурия с Плутоном в третьей декаде сентября и длинного соединения Солнца с воинственным Марсом с 5 по 9 октября. Соединение Солнца с Марсом в отдельном знаке (на этот раз в Весах) бывает лишь раз примерно в 15 лет. Учитывая слабость Солнца и Марса в этом знаке и ущербную позицию хозяйки Весов Венеры в Скорпионе ожидать благоприятных условий для каких-то серьёзных прорывов в деловой сфере в это время не стоит. Расположение планет по знакам создают хоть и активную, но слишком импульсивную, вредную планетную картину – договариваться будет трудно, возможности для удовлетворительного разрешения вопросов будут приходить скорее всего через сито негативных событий, принуждений и требований или просто вопреки прогнозам.

Скажем, у работающего почти весь месяц Весов (с 27.09 по 18.10) цикла ретроградности Меркурия будет своя программа «раскачивания лодок». Меркурий на этом этапе будет наиболее заметной фигурой на небесной шахматной доске – и в первую очередь его двойная «квадратура» с Плутоном с 21 сентября по 1 октября. В итоге третья декада сентября может стать временем воинственной риторики, неуступчивости в переговорах и сложных контактов на всех уровнях коммуникаций. В этот период Вам могут припомнить все старые обиды и ошибки, или, например, попросить вернуть долги, о которых вы уже забыли. Этот же период (по крайней мере с 22 сентября по 10 октября) – принесёт сложности во многие «меркурианские» сферы – социальные сети и СМИ, транспорт, сервисы почты, связи и навигации.

Более благоприятным и пригодным для различной активности будет отрезок с 10 по 19 октября (лучшие дни – 14-15, 19). На этом этапе состоятся несколько оптимистичных аспектов с участием благодетелей Венеры и Юпитера, а также повернут на прямое движение Меркурий, Юпитер и Сатурн. Однако следом в конце транзита Солнца по Весам вновь располагается «грозовой» фронт, включающий в себя полнолуние (20 октября) на фоне разрушительного «квадрата» Марса с Плутоном (22 октября). Пожалуй, период 20-22 октября может стать наиболее конфликтным в радиусе месяца – контролируйте свои силы и возможности, будьте осторожны в быту и на транспорте, в местах массового скопления людей.