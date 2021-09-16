Беда не приходит одна — гороскоп на 17 сентября

11-12 лунные сутки. День может начаться с разочарований, лишений, выжидания или уныния.

Развитие событий внушит надежду, но вопросы останутся. Не до конца будет преодолен барьер недоверия и предрассудков, страх бедности, ущерба, санкций, разрыва, обмана, нелюбви. «Нерв» дня - конструктивные беседы, помогающие следить за новостями и прояснять истину. Луна в Водолее повышает интерес к общественному мнению, социальным событиям, теме будущего. Коллегиальные выводы будут важнее личных. Удачный момент для дискуссий и корпоративных собраний. Насыщенный день для консультантов, программистов, журналистов, политиков.

Овен

Сегодня развитие событий окажется Овнам на руку. В течение дня найдутся варианты выхода из сложившегося тупика, появится надежда на конструктивный диалог, станет более благоприятной картина близкого и отдаленного будущего. Больше других преуспеют Овны, социализированные и востребованные в коллективе, заранее готовые к сотрудничеству и уступкам, имеющие надежных друзей или перспективную профессию.

Телец

Начало этого дня может показаться Тельцам тупиковым, но ставить крест на планах рано. Ход событий не до конца предсказуем, возможен сюрприз. Сменится настрой, добавятся варианты, или в игру вступят новые люди. Многих Тельцов ждут волнения и сенсорные перегрузки, в том числе, связанные с необходимостью демонстрировать дружелюбие. Надежды порой будут завышены, возможен избыток общения и впечатлений.

Близнецы

Близнецам день дает надежду на удачу, обещает литературное вдохновение, помогает пополнить знания или пройти тест на эрудицию. Не стоит терять время, если вы хотите расширить круг собеседников, учеников или попутчиков, наладить связи за рубежом, поговорить с наставником, уточнить план учебы, сотрудничества, вечеринки, поездки, помочь с получением образования или общей социализацией своим детям.

Рак

Сегодня Ракам не стоит быть одиночками. Для получения информации и решения проблем нужен контакт с группой людей: коллег, родственников, соотечественников, единомышленников. Может пригодиться членство в профессиональном официальном сообществе. Объединение поможет быть в курсе новостей, уладить вопрос о кредите, гонораре, социальной выплате, фрилансерской работе, о жилье или гражданском статусе.

Лев

Этот день поможет Львам пройти проверку, подтвердить или вновь завоевать доверие нужной группы. Итог событий зависит от того, как складывался в прошлом диалог с партнером, учреждением или целевой аудиторией. Ослабить позиции может тайная чувствительность, привязанность к дому и близким. При дружелюбии и контроле за эмоциями это подходящее время для широких дискуссий и посещения мероприятий.

Дева

Сегодня Девам предстоит решить неординарную системную задачу, возникшую перед ними или их окружением. Возможно, это будет входить в их обязанности, но не исключено, что они будут руководствоваться еще и личными ценностями - например, стремлением помочь коллегам или друзьям. Насыщенный день ждет работников сферы услуг, консультационной поддержки и ай-ти, волонтеров, владельцев домашних питомцев.

Весы

Сегодня путь к успеху сопряжен для Весов с сюрпризами и препятствиями, но победа не за горами и оставлять попыток не следует. Возможно, уже этим вечером главный барьер будет преодолен, вновь откроется канал вдохновения, найдутся нужные люди, ресурсы, слова или творческие идеи. Это продуктивный день для литературной работы, исследований, программирования, переговоров, развивающих занятий с детьми.

Скорпион

Сегодня Скорпионам предстоит либо смириться с принятыми порядками и рамками, либо побороться с ними «цивилизованным» путем. Возможны активные дискуссии на правовые, идеологические, профессиональные или социальные темы, бурные обсуждения в семье, группе друзей, среди гостей или на общей территории. Успех не гарантирован, многое зависит от случая, поддержки коллектива и убедительности аргументов.

Стрелец

Общие тренды дня для Стрельцов удачны, но даже на знакомом пути при хорошей поддержке возможны сюрпризы и преграды. Пик заминок и разочарований придется на утро. В течение дня горизонт прояснится: начнут поступать обнадеживающие вести, станет доступен нужный маршрут или источник информации. Важно общаться: это тот день, когда истина подтверждается в споре и дух поднимают коллективные дискуссии.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит аккуратнее распоряжаться ресурсами. День может начаться с паузы, дефицита и вынужденной экономии, но вечером не исключен крен в другую сторону: вместе с пополнением бюджета появится тяга к экспромтам. Не стоит поддаваться порыву: можно выбросить нужное или купить лишнее. Неплохой момент для целевого планового приобретения электроники, программных новинок и средств связи.

Водолей

Для Водолеев этот день станет важным. Возможны благие вести из-за рубежа или от влиятельных инстанций, а также личные открытия, озарения, интеллектуальные и духовные находки. Значимый момент во внешней или внутренней жизни может сопровождаться сильными переживаниями, в течение суток вероятен переход от пессимизма к оптимизму. Не стоит ставить на первое место бытовой комфорт и материальные блага.

Рыбы

Сегодня Рыбы могут пережить чувство отверженности в группе или «одиночества в толпе». Многие Рыбы будут без оптимизма смотреть на свое прошлое, а также на социальные и профессиональные перспективы. Настроение общительных Рыб будет колебаться вместе с настроением в компании или окружении. Лучше исключить начинания и поездки. К вечеру новости, мнения и собственные мысли станут более позитивными.