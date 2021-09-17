Оставляем тайны при себе — любовный гороскоп на 18 сентября

Сегодня не лучший день, чтобы разговаривать со второй половинкой начистоту.

Овен

Сегодня звезды советуют Овнам встречаться с любимым человеком в людных местах, участвовать вместе в массовых движениях, популярных играх и не бояться обсуждать злободневные темы, выходящие за рамки личных отношений: понимание происходящих вокруг событий поможет строить совместные планы на будущее.

Телец

В этот день цели и планы Тельцов могут оказаться несколько шире «простого личного счастья», что иногда будет оборачиваться для них проблемами в любовных отношениях. Активная социальная позиция Тельца способна вызвать у партнера обиду, особенно если тот по своему складу - прирожденный собственник.

Близнецы

Сегодня звезды рекомендуют Близнецам всячески поддерживать общение с любимым человеком, особенно если пару разделяет большое расстояние или роковое внешнее обстоятельство. Постоянный вдохновляющий обмен мнениями и впечатлениями поможет сгладить «острые углы», скрыть недовольство или беспокойство.

Рак

Этот день способен принести влюбленным Ракам неожиданные яркие впечатления, которые запомнятся им надолго. Возможно, свидание пройдет в необычном месте, окажется вызвано неожиданными причинами или будет сопровождаться нештатными обстоятельствами. Любовная удача коварна и может быть «с подвохом».

Лев

В этот день звезды советуют Львам строить свои личные отношения на общности взглядов, активнее поддерживать беседы на интеллектуальные и социально значимые темы. Не исключено, что партнер будет всецело поглощен именно такими вопросами, оставаясь нечувствительным к эмоциональным тонкостям общения.

Дева

Сегодня наиболее безопасным для любовных отношений Дев окажется девиз «всюду вместе». В противном случае Девы и их партнеры рискуют потерять друг друга из виду, очутившись в разных компаниях по интересам. Скрепляющим звеном может стать забота о любимом общем питомце (а еще лучше, о нескольких).

Весы

В этот день звезды поддерживают влюбленных Весов и не дают им утратить надежду на личное счастье, даже если они временно остались в одиночестве или переживают в своих романтических отношениях не лучший период. Все любовные огорчения и опасения сегодня будут компенсированы для них чем-то приятным.

Скорпион

Сегодня влюбленным Скорпионам важно не выплескивать эмоциональный негатив. Если же речь идет о выражении приятных эмоций, то имеет смысл дать им волю: чувства, не получившие выхода, могут принять форму странного чудачества, вызывая у партнера сомнения в вашей способности соответствовать ситуации.

Стрелец

В этот день Стрельцы способны основательно «загрузить» партнера интересными им темами, и непроста: за потоком речей они будут успешно скрывать свое тайное беспокойство или неуверенность. Многие Стрельцы будут не прочь блеснуть своей эрудицией или произвести впечатление своими влиятельными связями.

Козерог

Сегодня Козероги не прочь изменить своим традиционным взглядам и начать смотреть на вещи шире. Им ничего не стоит сделать неожиданный широкий жест или провести эксперимент. Также они могут спокойно принять оригинальные установки своего партнера и проявить к ним искренний исследовательский интерес.

Водолей

Сегодня влюбленные Водолеи получат от звезд поддержку, но она не всегда будет связана непосредственно с исполнением их желаний. Возможно, это будет известие от любимого человека. Некоторые Водолеи получат надежду на удачный ход событий в будущем или утешительный приз, если им не повезло в любви.

Рыбы

Сегодня Рыбам не стоит быть для любимого человека открытой книгой. Часть своих личных тайн, убеждений или планов лучше оставить при себе, так как освещать их пока не время и не место. Но это не повод закрываться от общения. Смело обсуждайте вопросы, которые не являются для вас слишком интимными.