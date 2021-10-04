Запрещаем себе крупные покупки — финансовый гороскоп на 5 октября

Почему сегодня не стоит тратить много денег и вести серьезные переговоры?
Этот день может стать излишне финансово затратным для Овнов, специализирующихся на рекламной деятельности или занимающихся раскруткой своих проектов. Во второй половине дня рекомендуется воздерживаться от публичных заявлений и не принимать участие в корпоративных вечеринках. Нежелательно искать встречи с начальством и вносить ему свои предложения.
Большое количество поступающей информации еще не значит, что это окажется полезным для вас. В этом сегодня смогут убедиться Тельцы. Возможно, вам придется столкнуться с попытками отвлечь вас на посторонние разговоры, или вы получите ложные сведения. Тем не менее, вам, возможно, потребуется использовать этот потенциал и заставить его работать себе на пользу.
Чем экономнее Близнецы будут расходовать деньги, тем лучше. Старайтесь воздерживаться от рискованных инвестиций и заключения спекулятивных сделок с оптовыми партиями товара. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых поездок и встреч. Одновременно это прекрасное время для принятия согласованных взвешенных решений и планирования на будущее.
Ракам звезды советуют воздерживаться от работы в домашней обстановке. Несмотря на выходной день, возможно, вам предложат часть работы взять на дом (если специфика вашей деятельности это допускает). Однако так вы рискуете не ускорить выполнение работы, а удлинить сроки, поскольку можете допустить ошибку, которую придется исправлять.
Львам в этот день рекомендуется отказаться от деловых поездок и встреч. Возможно, контакта с вами будут искать те, кто намерен использовать вас в своих интересах без должной отдачи и пользы для вас. Будьте осмотрительнее при работе с информацией и деловыми бумагами. С учетом сказанного бумажные дела продвигаются легко при согласовании с местными властями – это важно для бизнесменов.
Девам, работающим в игровых клубах и ресторанах, следует быть внимательнее при расчетах с клиентами. Возможны попытки обмануть вас или предъявить вам необоснованные претензии. Не следует проявлять излишнюю настойчивость в тех делах, которые пошли не по плану. Звезды советуют уделить время и внимание укреплению отношений в трудовом коллективе.
Стремление Весов к самостоятельному принятию решений может войти в противоречие с мнением начальства. Воздержитесь от личных инициатив, иначе вас могут ожидать неприятности. Старайтесь действовать строго в рамках плановых заданий и не корректировать эти планы. Вы можете почувствовать уверенность благодаря использованию наработанных в предыдущий период деловых связей.
Скорпионам звезды советуют действовать предельно открыто. Возможно, ваша работа будет подвергнута проверке на предмет поиска нарушений служебных инструкций и норм закона. Не давайте никому повода усомниться в вашей профессиональной честности и ответственности. Если вы работаете в подчинении, то сосредоточьтесь на исполнении служебных инструкций.
Стрельцам в этот день следует быть начеку и готовиться к самым разным неожиданностям. Не исключены технические сбои, аварийные ситуации, и прочие неожиданные происшествия, из-за которых может потребоваться вносить оперативные коррективы в планы. Последовательное поведение и строгое следование заранее согласованному плану увенчается успехом.
У Козерогов этот день может быть связан с осложнением внешних обстоятельств. Возможно, вы не получите должной поддержки со стороны влиятельных людей из числа руководства или деловых партнеров. Не исключены срывы ранее достигнутых договоренностей. Воздержитесь от ведения переговоров – позиция контрагента может быть ненадежной.
Водолеи, проходящие производственную практику в рамках профессионального обучения, могут столкнуться с трудностями при решении практических вопросов. Старайтесь использовать неудачи для приобретения опыта и навыков работы с инструментами. Руководящие работники смогут полностью положиться на надежность и исполнительность своих подчиненных.
Финансовые ресурсы типичных Рыб в этот день могут подвергнуться риску растраты. Старайтесь более взвешенно подходить к принятию финансовых решений, особенно если на кону будут крупные суммы денег. В трудовом коллективе складывается нестабильная обстановка, чреватая конфликтами. Ваши приказы не всегда будут исполнены точно и в срок. Воздержитесь от дальних поездок.