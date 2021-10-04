Запрещаем себе крупные покупки — финансовый гороскоп на 5 октября

Почему сегодня не стоит тратить много денег и вести серьезные переговоры?

Овен

Этот день может стать излишне финансово затратным для Овнов, специализирующихся на рекламной деятельности или занимающихся раскруткой своих проектов. Во второй половине дня рекомендуется воздерживаться от публичных заявлений и не принимать участие в корпоративных вечеринках. Нежелательно искать встречи с начальством и вносить ему свои предложения.

Телец

Большое количество поступающей информации еще не значит, что это окажется полезным для вас. В этом сегодня смогут убедиться Тельцы. Возможно, вам придется столкнуться с попытками отвлечь вас на посторонние разговоры, или вы получите ложные сведения. Тем не менее, вам, возможно, потребуется использовать этот потенциал и заставить его работать себе на пользу.

Близнецы

Чем экономнее Близнецы будут расходовать деньги, тем лучше. Старайтесь воздерживаться от рискованных инвестиций и заключения спекулятивных сделок с оптовыми партиями товара. Вторая половина дня неблагоприятна для деловых поездок и встреч. Одновременно это прекрасное время для принятия согласованных взвешенных решений и планирования на будущее.

Рак

Ракам звезды советуют воздерживаться от работы в домашней обстановке. Несмотря на выходной день, возможно, вам предложат часть работы взять на дом (если специфика вашей деятельности это допускает). Однако так вы рискуете не ускорить выполнение работы, а удлинить сроки, поскольку можете допустить ошибку, которую придется исправлять.

Лев

Львам в этот день рекомендуется отказаться от деловых поездок и встреч. Возможно, контакта с вами будут искать те, кто намерен использовать вас в своих интересах без должной отдачи и пользы для вас. Будьте осмотрительнее при работе с информацией и деловыми бумагами. С учетом сказанного бумажные дела продвигаются легко при согласовании с местными властями – это важно для бизнесменов.

Дева

Девам, работающим в игровых клубах и ресторанах, следует быть внимательнее при расчетах с клиентами. Возможны попытки обмануть вас или предъявить вам необоснованные претензии. Не следует проявлять излишнюю настойчивость в тех делах, которые пошли не по плану. Звезды советуют уделить время и внимание укреплению отношений в трудовом коллективе.

Весы

Стремление Весов к самостоятельному принятию решений может войти в противоречие с мнением начальства. Воздержитесь от личных инициатив, иначе вас могут ожидать неприятности. Старайтесь действовать строго в рамках плановых заданий и не корректировать эти планы. Вы можете почувствовать уверенность благодаря использованию наработанных в предыдущий период деловых связей.

Скорпион

Скорпионам звезды советуют действовать предельно открыто. Возможно, ваша работа будет подвергнута проверке на предмет поиска нарушений служебных инструкций и норм закона. Не давайте никому повода усомниться в вашей профессиональной честности и ответственности. Если вы работаете в подчинении, то сосредоточьтесь на исполнении служебных инструкций.

Стрелец

Стрельцам в этот день следует быть начеку и готовиться к самым разным неожиданностям. Не исключены технические сбои, аварийные ситуации, и прочие неожиданные происшествия, из-за которых может потребоваться вносить оперативные коррективы в планы. Последовательное поведение и строгое следование заранее согласованному плану увенчается успехом.

Козерог

У Козерогов этот день может быть связан с осложнением внешних обстоятельств. Возможно, вы не получите должной поддержки со стороны влиятельных людей из числа руководства или деловых партнеров. Не исключены срывы ранее достигнутых договоренностей. Воздержитесь от ведения переговоров – позиция контрагента может быть ненадежной.

Водолей

Водолеи, проходящие производственную практику в рамках профессионального обучения, могут столкнуться с трудностями при решении практических вопросов. Старайтесь использовать неудачи для приобретения опыта и навыков работы с инструментами. Руководящие работники смогут полностью положиться на надежность и исполнительность своих подчиненных.

Рыбы

Финансовые ресурсы типичных Рыб в этот день могут подвергнуться риску растраты. Старайтесь более взвешенно подходить к принятию финансовых решений, особенно если на кону будут крупные суммы денег. В трудовом коллективе складывается нестабильная обстановка, чреватая конфликтами. Ваши приказы не всегда будут исполнены точно и в срок. Воздержитесь от дальних поездок.