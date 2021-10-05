Заденем струны души — любовный гороскоп на 6 октября

Сегодня будет очень легко как порадовать вторую половинку, так и разочаровать.

Овен

Овнам стоит быть внимательнее, в их личных отношениях настал поворотный момент. Курс на разрыв или на дальнейший счастливый совместный путь зависит от доброй воли обоих партнеров, но формально многим Овнам отведена роль «второй скрипки», с которой им не всегда легко смириться в силу своей натуры.

Телец

Сегодня в общении Тельцов с любимым человеком самым важным элементом может стать энергичная взаимопомощь на поле конкретных действий. Партнер, не готовый подставить плечо в трудную минуту или разделить активное хобби, рискует потерять в глазах второго значительную часть своей привлекательности.

Близнецы

Сегодня в делах сердечных Близнецам не помешают такие качества, как общительность, остроумие, эрудиция и предприимчивость. Не повредит им и доля здорового авантюризма, в разумных пределах. Уместен яркий рискованный ход, но лучше не выходить за рамки приличий и не вести себя чересчур вызывающе.

Рак

Сегодня Раки и их партнеры подвержены вспышкам страстей и легко выходят из себя. Если обострился старый конфликт, стоит обуздать негативные порывы и попробовать договориться. Если личные отношения стали частью общей мозаики событий, важно следить, чтобы в развернувшихся баталиях не страдала любовь.

Лев

Львам звезды подсказывают, что сегодня им лучше не скрывать от партнера свое мнение. Открытая и честная позиция в любви будет наилучшей. Подходящий момент для совместной поездки или для знаменательного разговора, который многое расставит по местам и снимет накопившееся психологическое напряжение.

Дева

День подталкивает Дев к неоправданной категоричности и резкости в общении с любимым человеком. Возможно, причина такой манеры разговора вовсе не будет связана с отношениями. Важно не переносить в сферу личного деловой тон и не срывать на ни в чем не повинном партнере свое подавленное раздражение.

Весы

Сегодня Весы окажутся лидерами и им важно не употребить свою власть во зло - например, избежать соблазна отыграться в любви за былые обиды. Это отличный момент для инициативы с целью заявить о себе и своих любовных намерениях, но с выраженным романтическим жестом и сближением лучше повременить.

Скорпион

Сегодня звезды не советуют Скорпионам проявлять инициативу в любви (особенно если многообещающие романтические отношения только начинаются). Велик риск оказаться в двойственном положении, попасть в зависимость от обстановки или других людей, сыграть не свою роль или невольно создать себе ловушку.

Стрелец

Сегодня личным отношениям Стрельцов идут на пользу общие взгляды и интересы. Хорошо принять участие в популярном мероприятии или поддержать общих друзей. Нежелательно делать акцент на эмоциональных разногласиях. Роман, пребывающий в стадии флирта, не стоит поспешно переводить в интимный формат.

Козерог

Сегодня Козероги впадают в крайности: либо хотят полной власти, либо мечтают, чтобы решили все за них. При этом возможна нетерпимость к чужому мнению. Звезды советуют сделать все возможное со своей стороны и положиться на судьбу: взвесив на своих весах поведение партнеров, она вынесет вердикт.

Водолей

Сегодня звезды не обещают Водолеям идеального развития событий в их сердечных делах, но гарантируют им моральную поддержку и надежду на скорое улучшение ситуации, какой бы она ни была сейчас. Известие или предложение, которое получат представители этого знака, в любом случае добавит им уверенности.

Рыбы

Сегодня в личных отношениях Рыб не исключен кризис. Если между влюбленными нет разногласий, проблемы может создать беспокойный внешний ход событий или чье-то безапелляционное вмешательство. Может быть задета тайная больная струна их прошлого. Возможно столкновение мнений в глубоко интимном вопросе.