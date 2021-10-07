Получим поддержку от высших сил — финансовый гороскоп на 8 октября

Сегодня нам могут помочь как люди, так и звезды, поэтому не боимся браться за что-то сложное.

Овен

У Овнов этот день может быть связан с замедлением и торможением в финансовых операциях. Любые движения финансовых потоков, к которому вы можете быть причастны, могут проходить с трудностями. Это может привести к задержкам в поступлении платежей на ваш банковский счет. Необходимость экономить и урезать некоторые проекты будет тормозить ваше развитие.

Телец

Тельцам в первой половине дня рекомендуется воздержаться от переговоров и подписания важных документов. Это не лучший день для покупки недвижимости, оформления договора аренды и ведения строительно-монтажных работ. Прежде всего, это касается вопросов финансового регулирования. В целом этот день может быть отмечен падением спроса на товары и услуги, уменьшением количества или полным отсутствием клиентов.

Близнецы

Работа с документами и цифрами в первой половине дня может быть сопряжена с трудностями для Близнецов. Также не следует доверять поступающей информации и принимать её к сведению без соответствующей проверки на предмет её достоверности. Психологический климат в трудовом коллективе оставляет желать лучшего. Вы будете склонны много времени тратить на выяснение несущественных вопросов, и некогда будет заниматься реальными делами.

Рак

Ракам в первой половине дня рекомендуется не браться за важные дела, связанные с новыми проектами или рискованными финансовыми вложениями. В это время вам трудно будет сосредоточиться на продуктивной работе из-за эмоциональной неустойчивости. Возрастает вероятность ошибочных действий и конфликтных ситуаций. Нелегкий день для биржевых спекулянтов.

Лев

Львам звезды советуют воздержаться от инициатив. Также вы можете столкнуться с недовольством коллег, если будете действовать, не считаясь с их мнением. Ваши инициативы могут не найти понимания у деловых партнеров. Воздержитесь от переговоров относительно сотрудничества и не затевайте с деловыми партнерами острых принципиальных разговоров. Без должного такта и дипломатичности, невозможно добиться результата.

Дева

Трудный день для Дев, работающих в сфере торгово-закупочной и посреднической деятельности. Возможно, вы почувствуете падение спроса на ваши услуги и торможение в товарно-денежном обороте. Главная беда сегодня – это поспешные суждения и опрометчивые решения. Это может привести к неожиданным неприятным последствиям. Возможны задержки на транспорте и в деловых поездках.

Весы

У Весов не лучший день для финансовых операций. В результате проблем в отношениях с коллегами в трудовом коллективе, многие Весы потеряют в доходах. Старайтесь экономнее расходовать деньги, воздерживаясь от крупных покупок. В противном случае может нарушиться ваш финансовый баланс: потраченные деньги не будут компенсированы новыми доходами.

Скорпион

Скорпионам сегодня придется проявить гибкость и изворотливость, чтобы не упустить выгодное предложение и шанс на повышение доходов. Наиболее важные дела лучше отложить на вторую половину дня, поскольку утренние часы связаны с нестабильностью. Старайтесь дистанцироваться от контактов с людьми, причастными к теневой экономической деятельности.

Стрелец

Стрельцы сегодня будут наполнены идеями и грандиозными замыслами. Возможно, этому будет способствовать поступление хороших новостей. Однако не следует поддаваться на эмоции при принятии решений, особенно в первой половине дня. Во второй половине дня к вам могут прийти деньги в виде оплаты. Причем это относится как к официальным доходам от основной работы, так и к подработке на полставки или по совместительству.

Козерог

У Козерогов хороший день для инициативного поведения. Это в первую очередь почувствуют индивидуальные предприниматели и те, чья работа связана с искусством, модой и рекламой. Не исключено получение дополнительной подработки в виде частных заказов. Любые неофициальные договоренности могут закончиться для вас обманом и материальными издержками.

Водолей

Водолеям в начале дня рекомендуется воздерживаться от оплаты счетов банковской картой. Также вы можете столкнуться с осложнениями при осуществлении денежных переводов в другие города и страны. Вторая половина дня благоприятствует тем, кто имеет несколько источников доходов.

Рыбы

У Рыб этот день относится к числу тех, когда любая личная инициатива будет наказуема. Вам захочется что-то поменять, внести усовершенствования в прежний стиль работы, внести технические новшества. Однако в первой половине дня вы можете столкнуться с конфликтными ситуациями в трудовом коллективе. Вторая половина дня благоприятствует карьерному продвижению. Влиятельные люди могут оказать вам протекцию.