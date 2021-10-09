Считаем свои деньги — финансовый гороскоп на 10 октября

Сегодня полезно чаще считать деньги и меньше тратить, иначе звезды перестанут посылать их вам.

Овен

Открытый стиль поведения более результативный для Овнов в этот день. Если вы хотите добиться успеха, то не бойтесь идти на риск. Даже если последствия ваших шагов не всегда удастся просчитать, верьте в удачу, и она придет вам на помощь. Однако помните, что нарушения закона и инструкций влекут неприятные последствия.

Телец

Благоприятно складываются дела у Тельцов, работающих в строительных организациях или в семейном бизнесе. Любые работы с недвижимостью будут результативными. Это хороший день для аналитической оценки своих бюджетных возможностей, сверки документов по финансовым расчетам. Физический труд сегодня будет хорошо оплачиваться. Можно покупать предметы длительного пользования.

Близнецы

Близнецам, возможно, придется работать в сложных и запутанных обстоятельствах. Не следует доверять обещаниям деловых партнеров и клиентов. Действуйте в соответствии со своим личным пониманием ситуации и не дайте никому себя запутать или дезориентировать. Наиболее удачное направление деятельности заключается в поиске актуальной информации и налаживании сотрудничества с интересующими вас людьми.

Рак

Раки сегодня будут демонстрировать высокий уровень работоспособности и эффективности. Постарайтесь сосредоточиться на текущих делах, отдавая предпочтение наиболее выгодной и высокооплачиваемой работе. Также это благоприятное время для работы в составе группы, участия в коллективных проектах, проведения собраний акционерных обществ. С осложнениями в учебе могут столкнуться студенты вузов и колледжей.

Лев

Что бы ни происходило вокруг Львов, звезды советуют сохранять уверенность в собственной правоте. Помните, что сейчас никто не знает, что и как следует делать лучше вас самих. Проявите настойчивость и смелость в начинаниях. Однако это не лучший день для финансовых инвестиций. Чем активнее и решительнее вы будете действовать, тем большего результата добьетесь.

Дева

Девам рекомендуется заниматься благоустройством на рабочем месте. Чем комфортнее будут условия вашего труда, тем эффективнее будет ваша работа. Это хорошее время для проведения расследований, научно-исследовательской деятельности и ревизий. Не следует доверять тем, кто ведет с вами переговоры. Причем, важно, чтобы деловая инициатива и предложения исходили от вас лично.

Весы

Обрастая полезными деловыми связями, Весы значительно укрепят свои позиции в профессиональной деятельности. Например, вы сможете своевременно получить важную информацию и, правильно сориентировавшись, извлечете материальную выгоду. Вместе с тем в трудовом коллективе может сложиться нездоровая психологическая атмосфера. Звезды советуют более углубленно изучать тонкости своей профессии.

Скорпион

Скорпионам не следует забывать о своих стратегических целях и настойчиво продвигаться в выбранном направлении. Сейчас вы сможете отстоять свои права, действуя смело и напористо, невзирая на лица и звания тех, кто оппонирует вам. В конечном итоге ваше мнение будет учтено и закреплено. Сегодня вы можете быть более эмоциональными, что впрочем, не помешает успешной работе.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется активнее взаимодействовать с людьми, живущими в других городах и регионах, либо приехавших издалека. Такие люди могут оказать вам реальную поддержку, а также передадут вам полезный опыт. Настройтесь на то, чтобы воспринимать все происходящее сегодня как уроки, которые необходимо извлечь для себя. Отличный день для тех, кто занят надомным трудом, а также вовлечен в семейный бизнес.

Козерог

Козерогам не стоит сходу доверять поступающим сведениям. Возможно, вам придёт ложная информация, либо вы сами что-то неправильно поймете или воспримете искаженно. В любом случае этот день неблагоприятен для контактов и принятия важных решений. Можно проводить ремонтные и строительные работы, обновлять жилищно-коммунальное хозяйство.

Водолей

Водолеи сегодня смогут добиться успеха в многостороннем переговорном процессе. Также вам вполне подойдет роль миротворцев посредников в конфликтных ситуациях между деловыми партнерами. Это не лучшее время для финансовой деятельности. Возможны обманы и убытки. Отдавайте предпочтение тем делам, выполнение которых требует спокойной и тихой обстановки для сосредоточения на сложных вопросах.

Рыбы

Рыбы почувствуют энергетический подъем и благодаря этому смогут повысить уровень работоспособности. Ставьте перед собой большие задачи, намного превосходящие результаты обычного дня и вы сами с удивлением обнаружите, что сумели справиться. Ваш враг – личные сомнения и неуверенность в собственных силах. Не оставляйте работу на вечер.