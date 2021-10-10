Учимся на чужих ошибках — финансовый гороскоп на 11 октября

Сегодня полезно общаться с коллегами и перенимать чужой опыт.

Овен

Овнам рекомендуется не предпринимать активных личных инициатив и плыть по течению. Принимайте все, что предложит начальство, спокойно и с готовностью проявить свои лучшие качества исполнителя. Удачно пойдут финансовые дела, вам на карту может поступить денежный перевод. Также это неплохое время для получения преференций от работодателя в виде доплаты за проезд и питание в рабочее время.

Телец

Тельцов поджидают неприятные неожиданности в тех делах, которые плохо поддаются пониманию. В связи с этим не рекомендуется браться за ту работу, в которой вы недостаточно опытны и квалифицированы. Также это не лучшее время для научных исследований и проверок, ревизий. Если вы кроме основной работы имеете дополнительные источники доходов, то этот день станет успешным вдвойне.

Близнецы

Близнецы преуспеют в интеллектуальных видах деятельности, связанных с обслуживанием сложной техники, электроники. В частности, преуспеют в делах программисты и специалисты IT-техногий. Вместе с тем это достаточно нестабильный день, и в любой момент ваши дела могут пойти не по плану. Благоприятное время для налаживания более доверительных отношений с начальством.

Рак

Поведение начальства сегодня может показаться Ракам крайне непредсказуемым и радикальным. В связи с этим не рекомендуется сразу же начинать исполнять приказы и распоряжения. Сделайте паузу, прежде чем, приступать к делу – возможно, вскоре начальство само отменит свое решение. Те, кто занимает руководящие должности, звезды советуют вернуться к рассмотрению тех вопросов, которые прежде долго откладывались.

Лев

Нелегко пройдет этот день для Львов, обучающихся в вузе и проходящих производственную практику. Теоретические знания, полученные вами в ходе учебы, отнюдь не всегда могут быть применены на практике. Тем не менее старайтесь доводить начатые дела до конца. Не стесняйтесь обращаться за помощью и поддержкой к влиятельным покровителям.

Дева

Девы сегодня смогут успешно решить информационные вопросы, получив доступ к важным сведениям. Легко устанавливаются деловые контакты. Также вы не почувствуете никаких проблем при работе с документами и обслуживании клиентов. Однако это не лучшее время для финансовых операций, денежных переводов и т.д. С иностранцами у вас могут установиться дружеские отношения с перспективой дальнейшего сотрудничества.

Весы

Весам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и отдавать предпочтение той работе, которая является наиболее выгодной с точки зрения оплаты и трудозатрат. Лучше всего пойдут дела у тех, кто работает индивидуально. В партнерском бизнесе могут быть разногласия. Звезды советуют активнее использовать новинки электронной техники и современные информационные технологии. Не пренебрегайте возможностями Интернета как средства поиска информации.

Скорпион

Личная ответственность за результаты своего труда – вот к чему следует быть готовыми типичным Скорпионам. Возможно, вам придется работать с самыми разными людьми, и при этом не упустить свою линию поведения, не дать никому использовать вас в своих интересах без вашей личной выгоды. Повышайте уровень профессиональных знаний.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется воздерживаться от финансовых спекуляций. В частности, вы можете понести убытки, если закупите оптовую партию товара с целью перепродажи. Успешно пойдут дела у тех, кто кроме основной работы имеет частную подработку. Успешно поработают дизайнеры, программисты, работники фотографических салонов, туристических фирм и издательских домов.

Козерог

В одиночку Козерогам будет трудно справиться с делами. Вы сможете гораздо больше успеть сделать, если заручитесь поддержкой единомышленников. Также это хороший день для участия в коллективных мероприятиях: собраниях, конференциях, семинарах, планерках. В течение дня руководителям поступит ценная информация, благодаря которой вы сможете принять правильные управленческие решения.

Водолей

Водолеи, занимающие руководящие должности, в этот день получат хорошие известия. Это поможет вам выработать правильное представление о ситуации и принять эффективные управленческие решения. Рекомендовано избавляться от всего лишнего, устаревшего, не выполняющего должным образом свои функции. Однако это нестабильное время для торговли и консультаций.

Рыбы

Рыбам рекомендуется использовать этот день для профессионального обучения. Активнее контактируйте с опытными коллегами, которые могут поделиться с вами своими знаниями. Только в ходе обмена мнений вы научитесь лучше понимать тонкости своей профессии. Обретает второе дыхание партнерское сотрудничество. Не стоит рисковать деньгами, делая крупные покупки.