Топ-4 самых жестоких мужчин по знаку зодиака

Агрессивность, раздражительность, озлобленность — все эти качества характеризуют мужчин не с лучшей стороны.

Если парни ими обладают, то девушки не будут с ними общаться, строить отношения. Но еще большую неприязнь у дам вызывают жестокие молодые люди, которые не умеют себя держать в руках.

Астрологи портала 5692.com уверены, что жестокость присуща лишь представителям нескольких знаков зодиака.

1 Овен

Милыми мужчины, рожденные под этим созвездием, точно не являются. Овны прямолинейны, всегда без обиняков и не церемонясь высказывают свою точку зрения на происходящее, выражений они при этом не подбирают. По их инициативе начинается много конфликтов, создается огромное количество проблем. Окружающим от этого не очень уютно, а вот Овны не чувствуют никакого дискомфорта. Им нравится оскорблять других, портить всем настроение и подрывать самооценку. Это заставляет их ликовать, радоваться жизни. Когда все тихо и спокойно, Овны просто скучают.

2 Рак

Обаятельными в какой-то момент представители данного зодиакального созвездия становятся, но длится это не особо долго. Раки большую часть времени всех запугивают, всеми пользуются. Они будут вести себя так и с избранницей. Девушку они станут ревновать, провоцировать ее, выводить из себя. Когда дама будет вести себя неподобающим образом, Раки предпочтут ограничить ее свободу, не позволят ей вести привычный образ жизни. В своих издевательствах эти парни могут зайти далеко, могут даже переступить черту.

3 Скорпион

Злость по отношению к окружающим мужчины этого знака испытывают всегда. Скорпионы накапливают негатив, а потом выплескивают его на близких. Чаще всего под горячую руку им попадает любимая девушка. Ей приходится терпеть беспощадных представителей созвездия, пытаться их успокоить. Последнее у дамы редко получается, поэтому она в большинстве случаев страдает, теряет хорошее настроение и уверенность в себе.

4 Козерог

Эти спокойные и невозмутимые молодые люди тщательно скрывают от окружающих свою натуру. Козероги не будут конфликтовать открыто, они предпочтут действовать тихо, делать подлости так, чтобы никто не заметил, не заподозрил их в чем-то скверном. К счастью, представители знака умеют оставаться равнодушными, редко доходят до срывов. Но если последнее случается, то пощады можно не ждать.