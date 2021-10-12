Не тратим нервы на споры — гороскоп на 13 октября

7-8 лунные сутки. Эмоциональный фон дня - остаточное напряжение.

Встреча Луны с Плутоном может спровоцировать мрачность, жестокость или мазохизм, заставить по инерции идти к цели любым путем. Одновременно не исключена усталость от борьбы или разбитость после бессонной ночи. У агрессивной стороны есть тенденция «добить» противника, у слабой - склонность сдаться или растравить свои раны. Продолжение игры, спора или вражды непродуктивно. Уместны лишь экстренные кризисные меры. Все прочие действия (фиксацию побед и поражений, комментарии, аналитику, обращение за несрочной помощью) имеет смысл отложить до завтра.

Овен

Этот день многие Овны проведут на негативной эмоциональной волне. Под влиянием обстановки им могут временно отказать «психологические тормоза», не исключается срыв, недомогание психосоматического свойства или потворство вредной привычке. Возможны раздоры с коллегами и близкими. Звезды подсказывают, что продолжение суеты сегодня бессмысленно, а новые начинания деструктивны или ведут в тупик.

Телец

Сегодня Тельцы не обязательно будут оптимистами, но могут стать практическими философами. Переживая собственные проблемы или наблюдая за чужими, многие Тельцы решат, что «нет худа без добра». Если нет срочных забот и острых проблем со здоровьем, в эти сутки лучше вести пассивный образ жизни. Стоит исключить новую ответственность, отправку в путь, официальные оценки и дальнейшее планирование дел.

Близнецы

Сегодня звезды не советуют Близнецам проявлять легкомыслие и ослаблять принятые меры предосторожности. Вплоть до вечера возможны отзвуки недавних напряженных событий, которые могут отразиться на материальном положении или на моральном самочувствии. Одновременно важно не падать духом, если преследуют навязчивые плохие мысли: уже завтра взгляд на ситуацию изменится и обстоятельства улучшатся.

Рак

Сегодня Ракам не стоит ждать новых острых сюжетных поворотов, но обстановка вплоть до вечера может оставаться напряженной и провокационной. Положительный смысл событий - в долгожданной динамике: наконец пройден важный этап в долгой тяжбе, семейном споре, борьбе за бизнес или территорию. Если отношения с окружением все еще «взрывоопасны», лучше дать себе и другим время остыть и принять ситуацию.

Лев

Львам не стоит планировать на этот день отдых или развлечения. Он может пройти в хлопотах или на фоне сильных переживаний. Не исключено, что потребуется ремонт или уборка. Не стоит рассчитывать на прогресс и стабильность в отношениях: вплоть до вечера вероятны остаточные споры, обиды, раздоры с коллегами, домочадцами, соседями, попутчиками или помощниками. Волнения могут отразиться на здоровье.

Дева

Сегодня Девам удастся решить любую задачу, хотя и не без труда. Будет частично преодолен творческий, любовный или деловой кризис, но потребуются те или иные жертвы: материальные, психологические. Девам, загнанным в не разрешимый стандартными логическими средствами тупик, внезапно поможет удача, при этом загадочный необъяснимый поворот событий может навести их на мысль о вмешательстве высших сил.

Весы

Это день не даст Весам полностью выйти из кризиса. Им предстоит справляться с проблемами в своей частной жизни или улаживать внешние разногласия, принимая на себя основной удар. Многие Весы столкнутся с последствием своей гиперактивности и несдержанности - или обратной «темной» стороной успеха и лидерства. Перегрузки отразятся на поведении или самочувствии. Желательно исключить новые инициативы.

Скорпион

Сегодня Скорпионам выгоднее стать фаталистами и положиться на обстоятельства вместо того, чтобы отчаянно им сопротивляться: тогда им быстрее придут на помощь таинственные силы судьбы, и даже в безнадежной ситуации все закончится для них относительно удачно. Будут сведены к минимуму последствия ссор, деловых ошибок, дорожных и других приключений. Наметится пауза или отсрочка в цикле испытаний.

Стрелец

Сегодня Стрельцам стоит выбрать в качестве тактики умеренность в тратах и общую осмотрительность в материальных делах. Нежелательны покупки, лучше обойтись тем, что есть. Если не хватает средств, новым займам стоит предпочесть обращение к тайным личным или семейным резервам. Лучше отказаться от аванса или подарка, не одалживать деньги друзьям и отложить финансовые операции с расчетом на будущее.

Козерог

Сегодня Козерогам стоит поберечь себя и результаты своих трудов, исключить новые начинания. Активность уместна лишь в крайнем случае - если нужно завершить ответственную работу, защитить свои ключевые права или базовые интересы. Перенапряжение может вылиться в недомогания или вызвать прилив противоречивых эмоций с негативным оттенком. Если достигнута трудная победа, важно не испортить сделанное.

Водолей

Сегодня Водолеи не в лучшей психологической форме или не в самых удачных для себя обстоятельствах. К этому может добавиться плохое самочувствие или общий низкий тонус. Внешняя пассивность в эти сутки оправдана мудрой осторожностью: начинания полны опасностей и ведут в тупик. А вот с внутренним эмоциональным негативом стоит бороться, иначе завтра не будет нужного настроя для осуществления планов.

Рыбы

Этот день Рыбам лучше использовать для примерной оценки будущих рисков. Все активные начинания звезды советуют исключить. Если вы хотите примкнуть к какой-то группе, внутренняя солидарность с ней важнее внешних изъявлений преданности. Не стоит поддаваться коллективным тенденциям недоброжелательности и «борьбы за правое дело»: можно стать участником явной несправедливости в адрес конкретных людей.