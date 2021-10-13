Утро вечера мудренее — финансовый гороскоп на 14 октября

За важные дела вечером лучше не браться. Перенесите все на утро.

Овен

Наиболее важные встречи и контакты Овнам рекомендуется проводить в первой половине дня. Удача сопутствует вам в решении финансовых вопросов. В это время внешние обстоятельства у вас сложатся наиболее гармонично. Вторая половина дня может быть связана с трениями между вами и начальством. Во всяком случае, вам будет труднее принять к исполнению требования начальства.

Телец

В целом это продуктивный день для Тельцов, работающих в производственных коллективах. Отношения с коллегами и начальством складываются доброжелательные. Старайтесь планировать свои действия таким образом, чтобы не нарушать планов и графика работ. Бизнесменам рекомендовано идти на сотрудничество с представителями властей,

Близнецы

Близнецы сегодня будут ориентированы на получение новых знаний о своей профессии. Используйте для этого контакты с более опытными деловыми партнерами, но не принимайте буквально их рекомендации – полезным будет только то, что вы сами творчески переосмыслите. Можно давать и брать деньги взаймы на короткий срок под проценты.

Рак

У Раков не будет проблем с доступом к кредитным ресурсам. В случае необходимости вы сможете получить согласие банка на выдачу вам ипотечного кредита. Возрастет доход от сделок с недвижимостью. Однако во второй половине дня могут быть нарушения в договорных отношениях. Также постепенно могут ухудшиться отношения в деловом партнерстве.

Лев

Экономические возможности Львов возрастают за счет привлечения к сотрудничеству других людей. В связи с этим рекомендуется деловые поездки и встречи планировать на первую половин дня – так они пройдут более эффективно. Также можно оформлять в банке кредиты и вкладывать деньги в быстро окупаемые проекты. Во второй половине дня старайтесь соблюдать сроки выполнения работ – это может стать причиной сложностей.

Дева

Девам сегодня удастся увеличить производительность труда и повысить уровень профессионального мастерства. Отдавайте предпочтение традиционной работе, воздерживайтесь от всевозможных экспериментов и новшеств. Воздержитесь от критических замечаний в адрес коллег – иначе это приведет к потере авторитета. Утренние часы будут наиболее продуктивными.

Весы

Весы смогут в полной мере реализовать свой потенциал, если будут иметь возможность действовать самостоятельно. Не выпускайте из своих рук контроль над ситуацией, действуйте энергично, творчески и инициативно. Наиболее важные дела лучше запланировать на утро. В начале дня будет удачное время для урегулирования юридических вопросов.

Скорпион

У Скорпионов в этот день возрастают шансы для дополнительной подработки. Возможно, вас попросят поработать во внеурочное время. Также увеличится неофициальный доход от работы в гостиницах, ресторанах, медицинских учреждениях. Удачное время для внедрения технических усовершенствований. Вторая половина дня пройдет напряженно для торговцев и консультантов.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется активнее взаимодействовать с окружающими людьми. Возможно, вы получите информацию, благодаря которой отпадет необходимость выполнять какую-то рутинную работу. Старайтесь более полно использовать возможности информационных технологий. Помните, что самое продуктивное время сегодня – утро.

Козерог

Удачно складывается этот день для Козерогов, занимающих руководящие должности. Ваши управленческие решения будут иметь положительные последствия в плане наращивания финансовых возможностей, роста доходности. Активнее идите на сотрудничество с коллегами по трудовому коллективу и подчиненными – это пойдет вам на пользу. Утреннее время будет успешнее для деловой активности.

Водолей

Водолеям сегодня рекомендуется предпринимать шаги, направленные на расширение кругозора и приобретения профессиональных знаний. Используйте для этого свои связи в профессиональном сообществе, в том числе и в интернете. Отнеситесь к любой поступающей информации, как к поводу для учебы. Ближе к концу дня начнут усиливаться негативные тенденции.

Рыбы

Рыбам сегодня рекомендуется не афишировать на публике свои намерения и стараться не привлекать к себе внимания. Большинство важных вопросов вы сможете успешно урегулировать методами тайной дипломатии. Процветает сетевой маркетинг, торговля модной одеждой, спортивными и детскими товарами. В первой половине дня вы можете получить финансовую поддержку.