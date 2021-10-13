Логика сильнее эмоций — гороскоп на 14 октября

8-9 лунные сутки. Сегодня Луна в Водолее поможет стать дружелюбнее и оценить хорошие стороны ситуации.

Удастся сдержать агрессию, найти компромисс или безопасную дистанцию, стабилизировать эмоции, навести порядок, заново согласовать интересы и принять оптимальное коллегиальное решение. Положительная динамика событий даст энергию для завершения переговоров и продолжения сотрудничества, позволит увереннее смотреть в совместное будущее. Это подходящий момент для заявлений, аналитики, отчетов, суммирования данных, повторных предложений. Сюрпризы дня не станут деструктивным фактором и лишь добавят вдохновения.

Овен

Сегодня настроение у Овнов становится более позитивным, а взгляд в будущее более уверенным. Возрастает уровень доверия к партнерам и организациям, налаживаются диалоги с коллегами и друзьями. Обнадеживают перспективы профессионального и иного долгосрочного сотрудничества. Добавляется веры в справедливость, единство или прогресс. Параллельно с деловыми интересами укрепляются взаимные симпатии.

Телец

Тельцов этот день призывает к дисциплине и самоконтролю, напоминает им об их профессиональном, гражданском или ином долге, заданных извне рамках или добровольно взятом на себя обязательстве. В ключевых планах закончен откат назад, пора настраиваться на поступательное движение и прогресс. В этом поможет важное обновление, совещание или известие, знаменующее собой очередную «перезагрузку системы».

Близнецы

Близнецам не стоит терять время: день продуктивный и может стать знаковым. Оживятся деловые и личные связи, начнут приходить подтверждения собственным идеям. Возможны вести от далеких друзей, коллег, родственников или поклонников. Особый интерес вызовет сфера профильного образования, полученного с расчетом на карьеру за рубежом. Удачный момент для продолжения переписки, путешествия, исследования.

Рак

Сегодня звезды советуют Ракам сместить фокус своего внимания с личных задач на коллективные. Поощряется интерес к профессиональным дискуссиям, обсуждению социальных новшеств и мировых событий. В рамках частной жизни, это подходящий момент для продолжения бесед с домочадцами и близким окружением (особенно для обсуждения жилищных дел, расстановки внутриклановых ролей и ведения семейного бизнеса).

Лев

Этот день Львам стоит использовать для укрепления своего социального статуса и договорных отношений, а попутно для развития личных симпатий. Дадут результат повторные переговоры. Важно помнить, что даже дружеское и романтическое общение в эти сутки не вполне свободно: нужно соблюдать известные рамки, оправдывать ожидания, быть терпимее к проявлениям чужой принципиальности или экстравагантности.

Дева

Сегодня звезды советуют Девам строго придерживаться правил и инструкций: это поможет внести в ситуацию ясность, повысить эффективность личных и совместных усилий. Важно соблюдать профессиональные требования, врачебные и юридические советы, дружеские договоренности. Даже в нештатные моменты лучше опираться на общий порядок дел, исключить лишние импровизации, обращаться к специалистам и экспертам.

Весы

День возвратит Весам уверенность в себе и вновь даст им в руки рычаг влияния. Это может быть их красноречие, личная харизма, смелость или физическая энергия. Им будет нетрудно вернуться в спортивную, профессиональную, интеллектуальную или творческую форму, либо получить сильную системную поддержку. Не стоит упускать удачный момент для озвучивания своих идей или публикации актуальных материалов.

Скорпион

Сегодня залог удачи для Скорпионов - честное соблюдение правил и обязательств, включая домашние, дружеские, профессиональные и социальные. Важный компонент успеха - готовность быть на вторых ролях и выполнять прописанную в сценарии скромную функцию подстраховки. Не всем Скорпионам придется жертвовать при этом самолюбием и скучать на скамье запасных: возможна почетная роль штурмана или эксперта.

Стрелец

Сегодня звезды благосклонны к Стрельцам, поэтому все ограничения будут им только во благо. Не стоит нервничать, если задерживается исполнение ваших желаний: в конечном счете, такие события на пользу вашим планам. Вы сможете перепроверить последние новости, систематизировать факты, протестировать программу или сервис, убедиться в точности своего маршрута, верности друга или надежности попутчика.

Козерог

Этот день поможет Козерогам отвлечься от негативных переживаний и навязчивых мыслей, привести в порядок свои дела, связи, документы, бюджет или питание. Благодаря преобладанию логики над эмоциями станет возможной объективная оценка недавних событий. Удастся удержаться в рамках служебного долга, выбрать лучший вариант или найти разумный компромисс. Дадут эффект перерасчеты и повторные переговоры.

Водолей

Сегодня положение Водолеев устойчиво. Их визитная карточка - ответственность, верность, опыт или профессионализм. Прочная система их убеждений или ведения дел выдержит любые сюрпризы. Отличный момент для продолжения начатого или для уверенного отчета о своих успехах. Можно рассчитывать на положительную обратную связь, подтверждение правоты и дополнительные интересные предложения от нужных людей.

Рыбы

В этот день судьба часто отводит Рыбам роль рядовых бойцов и «невидимок». Рыбам, имеющим реальную власть или хорошие возможности, желательно мудро держаться в тени, не афишировать свой авторитет и не торопиться раскрывать свой истинный потенциал: время для этого еще не настало. Также лучше не расширять сложившийся круг друзей: новые люди будут полезны сейчас, но могут стать лишними в будущем.