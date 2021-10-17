Игра не стоит свеч — любовный гороскоп на 18 октября

Сегодня мы можем понять, действительно ли наши отношения стоят таких жертв и рисков.

Овен

Утро для влюбленных Овнов непродуктивно и они ничего не потеряют, пропустив его. Вечером им не придется долго подбирать нужные слова и стучать в закрытые двери: «половинка» услышит их призыв или сама начнет диалог. Общение сложится вполне гармонично независимо от того, кто первый вышел на связь.

Телец

Сегодняшнее утро влюбленные Тельцы проведут в мечтательном и чуть расслабленном настроении, но закончить день на той же волне им вряд ли удастся. Первая половина этого дня благоприятнее для спокойных Тельцов, а вторая - для тех, кто полон энергии и не против небольшого спланированного приключения.

Близнецы

Сегодня Близнецам стоит перенести любовные игры на вечер. Несмотря на хороший потенциал задумки, лучше не действовать наобум и подкрепить везение расчетом. В случае сомнений или неоднозначной обстановки не помешает начать «кампанию» с изучения последних новостей и сравнения возможных альтернатив.

Рак

В первой половине дня Раки могут оставаться влюбленными романтиками-идеалистами, но вечером ситуация заострит противоречия и вынудит их определиться. Несмотря на шутки, момент вполне серьезен: наметится ответственный ход, повторный разговор или выбор, после которого отношения уже не будут прежними.

Лев

В первой половине дня влюбленные Львы мнительны и чувствительны, эмоции или обстоятельства мешают им действовать. Стряхнуть ложное наваждение и вырулить на правильный путь им удастся ближе к вечеру. Вторая половина дня - лучшее время для свидания, важного сообщения или восстановления контакта.

Дева

Влюбленным Девам сегодня стоит помнить мудрость «слово - серебро, а молчание - золото». Утром ожидается испытание молчанием или загадкой. Вечером не исключена провокация, двойственная ситуация, неприятная весть. Важно не утратить душевное равновесие, чувство юмора и способность мыслить логически.

Весы

Первую половину дня Весы проведут в молчании и ожидании. Тем приятнее им будет вечером получить весть от партнера. Некоторые Весы сами сделают первый шаг навстречу. Не исключено, что взаимное нетерпение заставит влюбленную пару начать разговор синхронно. Живой остроумный диалог наверняка затянется.

Скорпион

В первой половине дня Скорпионы могут пассивно наслаждаться моментом, но во второй им нужно что-то предпринять. Например, доказать пассии свою преданность, дать совет или прийти на помощь. Романтика в это время - в действии, а не в мечтах. Возможно оживление служебного романа или давней симпатии.

Стрелец

Сегодня звезды советуют Стрельцам отложить любовные инициативы на вечер. Именно в это время они начнут сверкать энергией, остроумием и привлекательностью. Судьба может закрыть новые пути, но непременно поможет преуспеть в знакомом направлении: осуществить давнюю задумку, оживить прежние отношения.

Козерог

Сегодня звезды устраивают влюбленным Козерогам эмоциональный контрастный душ. Утро пройдет для них в пассивном режиме, зато вечер потребует предприимчивости, контактности, хорошей реакции и чувства юмора. Если вы хотите подправить расстановку акцентов в своих отношениях, не пропускайте этот момент.

Водолей

Первую половину этого дня влюбленные Водолеи могут провести в ожидании, скуке или сомнении. Это не лучшее время для действий. Зато к вечеру сложатся хорошие условия для любой инициативы, которую вы считаете нужной и для которой уже готова почва. Не стоит медлить с продолжением разговора или флирта.

Рыбы

В первой половине дня Рыбы - фаталисты и вряд ли будут жертвовать своим покоем ради развития любовных отношений. К вечеру они станут более предприимчивыми и добьются в любви неплохих подвижек, но им нужно остановиться и подумать, стоит ли игра свеч: возможно, это не их роль и «герой не их романа».