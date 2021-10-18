Лучшее — враг хорошего — любовный гороскоп на 19 октября

Сегодня очень важно наслаждаться тем, что имеем, и не двигать отношения вперед.

Овен

Сегодня Овнов тянет к партнеру, словно магнитом, и это взаимно. На протяжении всего дня от любовных посланий могут раскаляться мессенджеры. Звезды напоминают, что у взаимного влечения есть обратная сторона в виде ревности или давнего конфликта, и советуют дипломатично обходить эти «острые углы».

Телец

Сегодня звезды приглашают Тельцов занять в любви активную и немного авантюрную позицию, обещая, что это сойдет им с рук. День подходит для совместных путешествий, для внесения разнообразия в привычный сценарий свиданий и для снятия некоторых комплексов, культурных, психологических или интимных.

Близнецы

Сегодня у Близнецов отличные шансы в любовных делах и звезды не рекомендуют им терять в этой сфере драгоценное время. День поможет ловко оперировать имеющимися возможностями и умело извлечь пользу из нештатного поворота событий. Не стоит откладывать свидание, визит, звонок, совместное мероприятие.

Рак

В этот день звезды советуют влюбленным Ракам следить за своими словами: неудачная шутка или резкая критика могут нарушить хрупкий баланс и поставить отношения на грань катастрофы. Не стоит шутить на серьезные темы. Новые увлечения сейчас возникают скорее назло прежним, чем в силу истинной симпатии.

Лев

Сегодня звезды благосклонны к любовным желаниям Львов и всячески содействуют их счастью. Но и самим Львам не стоит оставаться пассивными. Это прекрасный день для романтического путешествия и для развития отношений, завязанных в другой стране. Возможна случайная приятная встреча вдали от дома.

Дева

Сегодня в любовных отношениях Дев может расти напряженность. Не исключено, что испытания и волнения выпадут лишь на долю Дев, а их партнеры окажутся в более комфортном положении. Часть проблем можно свести к шутке, но полная беспечность нежелательна. Ситуация знакома, многое решит самообладание.

Весы

Сегодня в любовных отношениях Весов много хорошего, однако над счастливой парой нависает грозная тень прежних разногласий. Важно помнить, что чужое настроение переменчиво, а темперамент партнера не уступает вашему: если его (ее) слабое место будет задето, возможна буря. Следите за своими словами.

Скорпион

Сегодня звезды советуют Скорпионам сочетать активность в любви со скромностью. Кое в чем можно сымпровизировать, но в целом лучше действовать строго по ситуации. Не стоит напрашиваться на комплимент: любимый человек сам заметит и оценит ваши старания. Дождетесь ли вы награды, это вопрос второй.

Стрелец

Для Стрельцов это день любовной удачи, и часто она им заранее гарантирована. Многие Стрельцы пойдут в любви на хитроумный маневр, тогда как существует более простой путь. Отличный момент для свидания, примирения, совместного праздника, яркого приключения. Но лучше завершить мероприятие еще сегодня.

Козерог

Сегодня влюбленные Козероги рискуют увлечься позитивной стороной ситуации и не заметить ее сложностей. Независимо от хода событий, вечером лучше поставить в них точку (запятую), руководствуясь принципом «лучшее - враг хорошего». Если включится неблагоприятный сценарий, остановить его будет трудно.

Водолей

На этот день Водолеи могут смело планировать знаковые мероприятия в своей личной жизни. Также им следует с благодарностью принять дары любовной фортуны: они не случайны, являются наградой за их терпение или компенсацией за прежние страдания. Романтическая встреча может оказаться судьбоносной.

Рыбы

Сегодня главная опасность для Рыб в любовных играх - потерять разумное чувство меры и «заиграться». День приглашает к приключениям, но стоит помнить, что любой ход в эти сутки способен превратиться из легкой забавы в рискованную авантюру, расхлебывать последствия которой будет не слишком приятно.