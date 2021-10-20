Меньше отвлекаемся от работы — финансовый гороскоп на 21 октября

Сегодня каждый норовит отвлечь нас от действительно важных дел. И лучший выход — игнорировать.

Овен

Овнам не рекомендуется предпринимать инициативы в делах без предварительного согласования с начальством. Не исключены штрафные санкции и материальные потери от поспешных и непродуманных действий. В целом вопросы финансового регулирования сегодня наиболее проблемные. Безработные имеют шансы найти в этот день интересную работу и подписать трудовой договор с работодателем.

Телец

Тельцам сегодня будет нелегко удержать свои эмоции в равновесии. Перепады настроения могут негативно отразиться на ваших профессиональных качествах. Старайтесь не наделать глупостей при принятии опрометчивых решений. Прежде всего, это может касаться нарушений закона и служебных инструкций. Между начальством и подчиненными устанавливается конструктивное взаимодействие.

Близнецы

Близнецы в этот день могут почувствовать препятствия в работе. Причем, вам будет сложно определить, откуда именно эти препятствия исходят. Возможно, вас будут подталкивать к рискованным действиям с непредсказуемыми последствиями. Однако разумнее воздержаться от рисков. Руководящие работники, находящиеся на государственной службе, могут получить повышение в должности.

Рак

У Раков сегодня может быть сильный соблазн сделать что-то в нарушение плана и действующих договоренностей. Не дайте иррациональным решениям взять верх над вашим поведением. Стремление как можно быстрее достигнуть цели, игнорируя правила, может привести к обратному эффекту. Деньги, вложенные в публикацию объявления в средствах массовой информации, не пропадут напрасно.

Лев

Львам в этот день будет нелегко координировать свою работу с начальством и коллегами. Поступающие от начальства распоряжения могут быть противоречивыми и временами покажутся вам невыполнимыми. Кроме того, вам может не хватить знаний, чтобы профессионально справиться с поставленными задачами. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках.

Дева

Девам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и не браться за новые малознакомые темы. Будьте готовы к неожиданностям при проведении финансовых операций. Возможны сбои или задержки с поступлением денег на ваш банковский счет. Игроки на бирже могут лишиться прибыли из-за рискованных действий. Нельзя полагаться на надежность и исполнительность деловых партнеров.

Весы

Весам в этот день необходимо действовать сообразно своему пониманию сложившейся ситуации. Не позволяйте другим людям как-то влиять на принимаемые вами решения, держите все под личным контролем. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций.

Скорпион

Безработным Скорпионам сегодня лучше сделать паузу в поисках работы. Это не лучший день для звонков по объявлениям работодателей и прохождения собеседования. Возможно, вы сейчас не сможете произвести должное положительное впечатление на потенциального работодателя и получить работу. Если вы работаете в семейном бизнесе, то можете рассчитывать на помощь и поддержку.

Стрелец

Стрельцам рекомендуется подходить предельно внимательно к соблюдению технологической и трудовой дисциплины. Нарушения сроков выполнения работ может негативно отразиться на ваших доходах. Также не пытайтесь экспериментировать, изобретая велосипед – сегодня достаточно простой добросовестной работы. Самые важные дела отложите на вторую половину дня.

Козерог

Возможно, типичным Козерогам сегодня будет казаться, что они на пороге освоения новых прорывных технологий. Во всяком случае, у вас будут интересные идеи о том, как резко сократить трудозатраты при одновременном росте доходов. Чудеса, конечно, иногда случаются, но только не сегодня. Хорошее время для установки систем видеонаблюдения.

Водолей

Работа в офисе для Водолеев сегодня может быть сопряжена с определенными неудобствами. Прежде всего, вам могут мешать работать, часто отвлекая вас на посторонние дела. Также вы сами склонны допускать ошибки при работе с документами, поэтому на высокую производительность труда рассчитывать не приходится.

Рыбы

В целом этот день нельзя назвать благоприятным для деловой активности Рыб. Особенно сложно придется тем, кто работает на транспорте или занимается торгово-закупочной деятельностью. Не следует строить долгосрочных планов – информация, которой вы сегодня будете обладать, не заслуживает большого доверия. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в закупку технического оборудования.