Меньше отвлекаемся от работы — финансовый гороскоп на 21 октября

Сегодня каждый норовит отвлечь нас от действительно важных дел. И лучший выход — игнорировать.
Овнам не рекомендуется предпринимать инициативы в делах без предварительного согласования с начальством. Не исключены штрафные санкции и материальные потери от поспешных и непродуманных действий. В целом вопросы финансового регулирования сегодня наиболее проблемные. Безработные имеют шансы найти в этот день интересную работу и подписать трудовой договор с работодателем.
Тельцам сегодня будет нелегко удержать свои эмоции в равновесии. Перепады настроения могут негативно отразиться на ваших профессиональных качествах. Старайтесь не наделать глупостей при принятии опрометчивых решений. Прежде всего, это может касаться нарушений закона и служебных инструкций. Между начальством и подчиненными устанавливается конструктивное взаимодействие.
Близнецы в этот день могут почувствовать препятствия в работе. Причем, вам будет сложно определить, откуда именно эти препятствия исходят. Возможно, вас будут подталкивать к рискованным действиям с непредсказуемыми последствиями. Однако разумнее воздержаться от рисков. Руководящие работники, находящиеся на государственной службе, могут получить повышение в должности.
У Раков сегодня может быть сильный соблазн сделать что-то в нарушение плана и действующих договоренностей. Не дайте иррациональным решениям взять верх над вашим поведением. Стремление как можно быстрее достигнуть цели, игнорируя правила, может привести к обратному эффекту. Деньги, вложенные в публикацию объявления в средствах массовой информации, не пропадут напрасно.
Львам в этот день будет нелегко координировать свою работу с начальством и коллегами. Поступающие от начальства распоряжения могут быть противоречивыми и временами покажутся вам невыполнимыми. Кроме того, вам может не хватить знаний, чтобы профессионально справиться с поставленными задачами. Используйте все доступные вам средства по продвижению своих товаров и услуг на рынках.
Девам рекомендуется сосредоточиться на текущих делах и не браться за новые малознакомые темы. Будьте готовы к неожиданностям при проведении финансовых операций. Возможны сбои или задержки с поступлением денег на ваш банковский счет. Игроки на бирже могут лишиться прибыли из-за рискованных действий. Нельзя полагаться на надежность и исполнительность деловых партнеров.
Весам в этот день необходимо действовать сообразно своему пониманию сложившейся ситуации. Не позволяйте другим людям как-то влиять на принимаемые вами решения, держите все под личным контролем. Успешно идут дела у тех, кто занимается устроительством выставок, творческих конкурсов, спортивных соревнований, семинаров, аукционов и конференций.
Безработным Скорпионам сегодня лучше сделать паузу в поисках работы. Это не лучший день для звонков по объявлениям работодателей и прохождения собеседования. Возможно, вы сейчас не сможете произвести должное положительное впечатление на потенциального работодателя и получить работу. Если вы работаете в семейном бизнесе, то можете рассчитывать на помощь и поддержку.
Стрельцам рекомендуется подходить предельно внимательно к соблюдению технологической и трудовой дисциплины. Нарушения сроков выполнения работ может негативно отразиться на ваших доходах. Также не пытайтесь экспериментировать, изобретая велосипед – сегодня достаточно простой добросовестной работы. Самые важные дела отложите на вторую половину дня.
Возможно, типичным Козерогам сегодня будет казаться, что они на пороге освоения новых прорывных технологий. Во всяком случае, у вас будут интересные идеи о том, как резко сократить трудозатраты при одновременном росте доходов. Чудеса, конечно, иногда случаются, но только не сегодня. Хорошее время для установки систем видеонаблюдения.
Работа в офисе для Водолеев сегодня может быть сопряжена с определенными неудобствами. Прежде всего, вам могут мешать работать, часто отвлекая вас на посторонние дела. Также вы сами склонны допускать ошибки при работе с документами, поэтому на высокую производительность труда рассчитывать не приходится.
В целом этот день нельзя назвать благоприятным для деловой активности Рыб. Особенно сложно придется тем, кто работает на транспорте или занимается торгово-закупочной деятельностью. Не следует строить долгосрочных планов – информация, которой вы сегодня будете обладать, не заслуживает большого доверия. Бизнесменам рекомендуется вкладывать деньги в закупку технического оборудования.