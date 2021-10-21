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Знаки зодиака, которых ждут удача и деньги в ноябре

21 октября 2021ГороскопыСуть событий

Ноябрь станет периодом подведения итогов прошлых месяцев.

Знаки зодиака, которых ждут удача и деньги в ноябре
Фото: Кадр из фильма "Дом"

Китайские астрологи утверждают, что каждый получит по заслугам, поэтому все, кто выкладывался по полной, смогут получить достойную награду. Особенно удачным последний месяц осени окажется для трех представителей астрологического круга.

Петух

Это нежные и простые личности, для которых нет ничего важнее семьи. Они умны, сообразительны и с легкостью вливаются в любую компанию. С 21 октября для них начинается период настоящей удачи, который продлится до середины ноября. В это время Петухи получат повышение по службе, новый источник дохода и хорошую прибыль. В ближайшем будущем их ждет только процветание, пишет Sohu.

Бык

Еще недавно Быки не знали, как разгрести все скопившиеся проблемы, но этот период наконец закончился. С 21 октября везти начнет во всех сферах жизни. Астрологи предупредили о частых сюрпризах и хороших возможностях для заработка.

Дракон

У Драконов все сложно последние два месяца. Неприятности не оставляли ни в работе, ни в личной жизни. Однако в конце осени ситуация кардинально изменится. Удача будет идти рука об руку и в карьере, и в личной жизни.

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