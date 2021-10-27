Совместимы ли Меган Маркл и принц Гарри по знаку зодиака

Сейчас в жизни Меган Маркл и принца Гарри царит полная идиллия.

Пара воспитывает двух маленьких детей, а также занимается развитием крупных проектов.

Конечно, для публики, которая любит Сассекских, семья Меган и Гарри идеальна, но королевские эксперты любят учитывать все аспекты в отношениях супругов и даже не забывают про астрологию. Известно, что герцогиня Сассекская по знаку зодиака Лев, так как Меган родилась 4 августа, а принц Гарри — Дева, потому что празднует свой день рождения 15 сентября.

Интересно, что по своей натуре Львы очень харизматичные, смелые, умные и душевные.

«Лев знает, что нужно работать для того, чтобы тебя уважали и восхищались. Нужно быть отличным лидером», — добавляет астролог Мишель Федрицци.

А вот люди, рождённые под знаком зодиака Дева, — умные, находчивые и добрые. Кроме того, таким персонам присуще невероятное трудолюбие. Интересно, что характеры Меган и Гарри действительно подходят их знакам зодиака. И хотя кажется, что они очень разные, у них есть много точек соприкосновения.

Согласно утверждениям астролога, отношения Льва и Девы «развиваются со временем».

«Хотя в их характерах есть различия, они являются очень приятной парой. Плюсы и минусы каждого нейтрализуются друг другом, поэтому супругам легко найти общий язык», — говорит Мишель и предполагает, что Лев и Дева способны «объединится, чтобы стать настоящей сильной парой», что доказывает старания как Меган, так и Гарри.

Оказалось, что Лев и Дева предпочитают учиться чему-то новому друг у друга.

«Им обоим чего-то не хватает, а у каждого из них есть то, что нужно другому. Это может сделать их отношения захватывающими, но они должны уметь идти на компромисс. Дева может научиться веселиться со Львом, в то время как последний приобретёт такие качества, как организованность и умение ценить мелочи», — объясняет астролог.

Зодиакальная связь супругов намного сильнее бытовой или любовной. Мишель Федрицци сказала о Меган, что «Солнце герцогини находится во Льве, а солнце Гарри в Деве, что означает, что эти двое прекрасно дополняют друг друга, а также согревают сердце и душу». Кроме того, Мишель отметила, что у каждого из них «очень женственные карты, которые приносят много света и исцеления. А Меган с её Солнцем во Льве и Меркурием во Льве может изменить очень многое». Конечно, доверять астрологии или нет — дело каждого, но герцогиня Сассекская однажды заявила, что ей «нравятся такие вещи». Также Меган носит подвески с зодиаками своих детей. Арчи — Телец, а Лилибет Диана — Близнецы, поэтому можно предположить, что герцогиня подробно изучила натальную карту принца в тот день, когда впервые познакомилась с ним.