Ищем легкие пути — финансовый гороскоп на 28 октября

Сегодня мы сможем найти отличные возможности и нужных людей. Главное — не пропустить их мимо.

Овен

Овны смогут преуспеть в учебе и рекламных мероприятиях. Открытый стиль поведения будет способствовать привлечению симпатий к вашей персоне. Не отказывайтесь от работы, связанной с новыми подходами, там, где вы могли бы проявить свои творческие способности. Увеличатся шансы на получение дополнительной подработки.

Телец

Удачно складывается этот день для Тельцов, работающих в кредитно-финансовых организациях, бухгалтериях и страховых агентствах. Можно открывать банковские счета, оформлять пластиковые карты, делать денежные переводы в другие города и страны – все эти дела пойдут у вас легко. Часть доходов может прийти из неофициальных источников.

Близнецы

Близнецы смогут заручиться поддержкой деловых партнеров и реализовать свои дела во многом за счет сотрудничества с другими людьми. Дело в том, что сегодня вы способны находить тонкий психологический подход к любому интересующему вас человеку. Успешно проходят переговоры, поездки, встречи. Это хороший день для повышения уровня профессионального мастерства.

Рак

Какую бы профессию не имели Раки, сегодняшний день благоприятствует в делах. Если вам необходимо выполнить большой объем работы в сжатые сроки, то сейчас вы относительно легко справитесь с поставленными задачами. Наиболее преуспевают лица рабочих профессий, выполняющие свои обязанности. Гармоничные отношения с коллегами и любовь к своей профессии будут этому способствовать.

Лев

Львам рекомендуется активнее заявлять свои права на достойное место в профессии. Не следует бояться новых испытаний и браться за ту работу, с которой вы ранее не сталкивались. Только при взаимодействии с новыми задачами вы по-настоящему растете профессионально. В поле вашего зрения будут попадать серьезные опытные специалисты, взаимодействие с которыми будет для вас полезным.

Дева

Этот день пройдет исключительно удачно для Дев, имеющих удаленную форму работы. Это в первую очередь относится к фрилансерам, получающим заказы через интернет и работающих удаленно. Также это хорошее время для любых форм дополнительной подработки. Значительное улучшение в делах почувствуют торговцы.

Весы

Весы с легкостью смогут находить взаимопонимание с людьми, и это положительно отразится на профессиональной деятельности. Используйте этот день для расширения деловых связей, деловых поездок, учебы, консультаций, переговоров и подписания важных документов. Можно подготавливать для подписания итоговые варианты договоров.

Скорпион

Скорпионы сегодня получат ровно ту работу и в том объеме, с которой смогут успешно справиться – ни больше и ни меньше. Во многом ваши успехи будут связаны с ростом профессионального мастерства, умением находить наиболее оптимальные и выгодные подходы. Активизируются деловые контакты. Очень важно не пропустить таких людей, не пройти мимо, не заметив их.

Стрелец

Благодаря усилению личного обаяния Стрельцы будут окружены симпатиями окружающих. Вам не составит труда заручиться поддержкой со стороны влиятельных людей. Также это удачный день для учебы. Студенты смогут легко усвоить учебный материал и добиться улучшения отношений с преподавателями. В конце дня возможны срывы в договорных отношениях.

Козерог

Козерогам рекомендуется заниматься урегулированием финансовых вопросов. Это один из тех дней, когда тема финансов начинает приносить вам ощущение радости и удовлетворения. Возможно выгодное вложение денег, получение долга, поступления денежного перевода на вашу карту. Воздержитесь от планирования.

Водолей

Водолеи смогут проявить себя в качестве миротворцев, находя компромиссные решения, устраивающие все противоборствующие стороны в конфликтах между деловыми партнерами. Возрастает ваша популярность у клиентов. Возможно, вы получите предложение о перспективном сотрудничестве. Звезды советуют сосредоточиться на решении практических вопросов.

Рыбы

Рыбам в этот день удастся выполнить все запланированные дела. Главное, что требуется от вас – это трудолюбие и готовность к взаимодействию с коллегами и начальством. Если вы сами занимаете руководящую должность, то это прекрасный день для сплочения коллектива вокруг поставленной задачи. Обязательно уделите время качеству своей работы.