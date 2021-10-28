Наверстаем упущенное — любовный гороскоп на 29 октября

Сегодня мы сможем сказать все слова, которые крутились на языке, и укрепить отношения.

Овен

Сегодня один из тех дней, когда Овнам не стоит откладывать радости личной жизни «на потом», так как это может быть «дорога в никуда». Даже если старт свидания будет не очень удачным, завершится оно на позитивной и обнадеживающей ноте (особенно если вы назначите его на вторую половину суток).

Телец

Сегодня влюбленным Тельцам желательно сочетать игривый романтичный настрой и увлеченность с осмотрительностью: не исключено, что партнер не рад их резвости или в отношения готов вмешаться влиятельный «третий лишний». Не стоит игнорировать внешние помехи, тревожные знаки и неприятные предчувствия.

Близнецы

Сегодня общительность и жажда романтики делают Близнецов открытыми для любви или легкого флирта. Даже будучи занятыми, они с радостью примут предложение о встрече или устроят ее сами, так как отказаться от контакта будет выше их сил. В крайнем случае, они будут говорить (читать, думать) о любви.

Рак

В этот день звезды призывают Раков проявить в любви долю изобретательности и не стесняться давать ход своей креативной фантазии. Возможно, поле для творчества появится в процессе поиска подарка или подготовки сюрприза. Не стремитесь к престижу и эпатажу, важнее подарить любимому человеку радость.

Лев

Львам не стоит пропускать подходящий момент для любовной переписки, свидания, флирта, налаживания отношений. Главное условие успеха в общении с представителями другого пола - быть привлекательным гармоничным собеседником. Лучше обходить болезненные гендерные темы или говорить о них в легком тоне.

Дева

Этот день потребует от влюбленных Дев психологической подстройки в ситуациях общения. Приятная и веселая переписка может забуксовать, если вы не готовы мыслить в популярном ключе, не понимаете шуток, принятых в компании, или не знакомы с коллекцией свежих мемов, которыми восторгается ваша пассия.

Весы

Для Весов любовь сегодня способна стать истинным лучом света и нитью в будущее. Свидание с любимым человеком - лучший способ подзарядиться оптимизмом. Свободным Весам звезды рекомендуют не отказываться от посещения мероприятий, знакомых сообществ и случайных компаний: это отличное поле для флирта.

Скорпион

Чтобы преуспеть в ухаживаниях, флирте и других гендерных «ритуальных танцах», Скорпионам сегодня желательно проявить контактность и включить артистический дар. Если с последним есть трудности, не возбраняется присмотреть и экстренно освоить подходящую роль из популярного сюжета, например, игрового.

Стрелец

Этот день позволит Стрельцам наверстать упущенное в любви или убедиться в том, что им симпатизируют. Звезды советуют не медлить и как можно активнее использовать благоприятное стечение обстоятельств. Стоит учитывать, что оно больше подходит для ухаживаний и флирта, чем для интимного уединения.

Козерог

У Козерогов сегодня есть шанс весело провести время в обществе пассии или случайного объекта симпатий, получить подарок или сюрприз. Но обольщаться не стоит: знакомство будет больше похоже на мимолетное увлечение, а кризис отношений, если таковой имеет место, будет скорее замаскирован, чем решен.

Водолей

Водолеям сегодня имеет смысл открыться любимому человеку. Внешние условия неплохи, но нужно преодолеть внутренний барьер: стеснительность, гордость, страх, сомнение. В счастливом союзе важно закрепить гармонию. В неудачном есть шанс расстаться мирно и с благодарностью за проведенное вместе время.

Рыбы

Сегодня Рыбы без особого труда преодолеют заминки в отношениях (особенно если у них служебный роман), но события могут оставить у них ощущение какого-то подвоха. Бонусы этого дня приятны сами по себе, но далеко не всегда способны перевесить недостатки партнера или компенсировать сложность момента.