Бытовуха ударит по отношениям — любовный гороскоп на 31 октября

Сегодня можно поругаться с партнером из-за незначительных бытовых проблем.

Овен

Овнам пора обратить внимание на интимный аспект любви. Новая ситуация требует регулировать вспышки страстей. Чем выше потенциал и активнее темперамент, тем важнее вам управлять собой и уметь, если нужно, проходить через периоды аскезы. Помните, что в столь тонком деле «дьявол кроется в деталях».

Телец

Сегодня Тельцы могут не подавлять свою любовную инициативу, но им не помешает тщательно выверить ее детали. Стоит хотя бы немного перейти черту - и идеальный партнер может обернуться тираном, ревнивцем или грозным противником. В новых отношениях назрела ответственная фаза «притирки» в самом важном.

Близнецы

На этот день Близнецам лучше не планировать любовное свидание с выраженным романтическим оттенком (особенно если оно важное и судьбоносное: первое, последнее, рубежное). Если его предлагает партнер, имеет смысл отказаться под тем или иным благовидным предлогом, чтобы не обманывать чужих ожиданий.

Рак

Ракам сегодня не стоит бояться проявить осторожную и умеренную инициативу в любви. Главным подвохом момента может стать идеализм. Многие представители знака в любой мелочи начнут подозревать романтический многообещающий подтекст - даже в той ситуации, когда от них ждут банальной дружеской помощи.

Лев

Настроения этого дня могут оказать влюбленным Львам плохую услугу, подпитывая их мнительность и подозрительность. Поддавшись им, они рискуют оказаться с любимым человеком на совершенно разных волнах. Свободные Львы будут крайне критично оценивать достоинства и недостатки потенциальных кандидатов.

Дева

Сегодня любовные инициативы Дев достаточно успешны, пока нежные чувства и тайные надежды не становятся их главными рулевыми и не лишают их способности мыслить рационально. Их основными выигрышными качествами будут практичность и изобретательность. Им важно избегать в любви чересчур широких жестов.

Весы

Весам звезды напоминают, что условия игры изменились и в любовных делах им теперь не обойтись без некоторых предосторожностей. В зависимости от нюансов личной ситуации, обстоятельства могут потребовать от представителей этого знака ответственности, скромности запросов, терпения или скрытности.

Скорпион

Сегодня, несмотря на свою проницательность и магическую притягательность, Скорпионы рискуют потерпеть поражение в любовных делах. Возможно, причина будет крыться в их чересчур жесткой прагматичной позиции. Наилучший выбор - действия с расчетом на близкую перспективу, а не на моментальный эффект.

Стрелец

Главная ошибка, которую сегодня рискуют совершить в любви Стрельцы - счесть себя безупречными стратегами, тонкими психологами и гениальными провидцами. Искренне поддавшись этой иллюзии, они начнут «гореть» на мелочах и действовать себе же во вред. Им не повредит осторожность и доля самокритики.

Козерог

Сегодня в делах сердечных Козероги могут повиноваться своей интуиции. Это подходящий момент для того, чтобы вновь пройти знакомый путь и попробовать что-то в нем изменить - но вначале не помешает отдать себе отчет в изменившихся жизненных обстоятельствах, чтобы не жить иллюзиями прежних времен.

Водолей

Сегодня звезды советуют Водолеям удвоить осторожность в любовных делах, так как на гармонии отношений способен отразиться любой мелкий промах. Не стоит исключать из списка возможных проблем осечки бытового, психологического и интимного свойства: все они могут внести в «эффект порчи» свою лепту.

Рыбы

Сегодня Рыбам важно быть на связи не только с пассией, но и с реальностью. Погоня за романтическим миражом грозит им быстрым или отсроченным разочарованием. В чужом поведении важно увидеть нюансы, говорящие о добрых или коварных мотивах (особенно если партнер - иностранец или находится далеко).